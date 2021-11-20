Лукашенко не собирался передавать "вагнеровцев" Путину: Гордон сделал заявление

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имел намерения передать украинской стороне задержанных в Беларуси российских наемников из ВЧК "Вагнер". Такие намерения у него были в июле прошлого года, сразу после того, как "вагнеровцев" задержали белорусские спецслужбы. Решение свое пересмотрел только после того, как информацию об этом кто-то выложил в открытый доступ. "Слив" произошел в Украине. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Александр Лукашенко. Фото: belnaviny.by

Журналист отметил, когда происходила развязка спецоперации по "вагнеровцам" он как раз находился в Беларуси, тогда брал интервью у Лукашенко. Так вот Лукашенко на то время был уверен, что "вагнеровцы" прибыли в Беларусь исключительно по заданию Кремля, Москва пыталась использовать все возможные методы для дестабилизации ситуации внутри Беларуси во время избирательного процесса. И Лукашенко хотел задержанных "вагнеровцев" передать Украине.

По словам Гордона, он не сомневается в искренности тогдашних намерений Лукашенко. Ну, а, что тогда произошло, что конкретно повлияло на изменение позиции Лукашенко можно только догадываться.

Дмитрий Гордон отмечает, позже кто-то из Украины раскрыл глаза Лукашенко, рассказал, кого на самом деле задержали в Беларуси. Вот после этого "слива" Лукашенко и принял решение передать 32 российских наемников России.

"Приехал спецборт ФСБ России и забрал этих ребят себе", — заявил Гордон.

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