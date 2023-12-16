Лишение гражданства за бегство за границу: в Раде озвучили новые идеи по мобилизации

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Марьян Ощановский
Народный депутат от партии "Слуга народа" Марианна Безуглая предложила своим подписчикам рассмотреть идею о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны и не вернувшихся. Об этом Безуглая написала в Telegram, передает портал "Комментарии".
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая спросила своих читателей, как они относятся к тому, чтобы забирать гражданство у украинцев, которые, несмотря на то, что подлежат призыву, выехали за границу и не вернулись к установленному сроку.
Как альтернативную меру "наказания" для беглых уклонистов Безуглая предлагает арестовывать их имущество.
Ранее народный депутат предложила для обсуждения законодательную инициативу о мобилизации женщин на тыловые должности. Идея Безуглой спровоцировала немало хейта в ее адрес.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главы территориальных общин, равно как и представители Территориальных центров комплектования, обладают правом лично выписывать повестки гражданам Украины, которые, согласно законодательству, могут быть мобилизованы. Об этом 15 декабря в ходе проходившего во Львове мероприятия Конгресса местных и региональных властей заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Комментарии" также писали, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с Россией, если западные партнеры не обеспечат ее дополнительной поддержкой. Как отмечает СNN, по оценкам западных чиновников, задержка США помощи Киеву может ощутимо ослабить обороноспособность Украины. При этом собеседники издания допускают, что в долгосрочной перспективе Украина может проиграть войну.
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Ігор
сегодня, 18:34
Супер! Можна віддати і громадянство і майно і поїхати? Давайте подивимось. Коли почалась епідемія ковіду каста корумпованих чиновників олігархів депутатів саме для себе узурпувала апарати штучної вентиляції легень. Зараз вони узурпували для свого захисту 95% зброї, а звинувачують Захід у провалі. Це не країна - це Скотний двір Оруела з кастою пихатих хряків. Для чого вона? Вона вже себе вичерпала.