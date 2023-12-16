Лишение гражданства за бегство за границу: в Раде озвучили новые идеи по мобилизации

Народный депутат от партии "Слуга народа" Марианна Безуглая предложила своим подписчикам рассмотреть идею о лишении гражданства украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны и не вернувшихся. Об этом Безуглая написала в Telegram, передает портал "Комментарии".

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая спросила своих читателей, как они относятся к тому, чтобы забирать гражданство у украинцев, которые, несмотря на то, что подлежат призыву, выехали за границу и не вернулись к установленному сроку.

Как альтернативную меру "наказания" для беглых уклонистов Безуглая предлагает арестовывать их имущество.

Ранее народный депутат предложила для обсуждения законодательную инициативу о мобилизации женщин на тыловые должности. Идея Безуглой спровоцировала немало хейта в ее адрес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главы территориальных общин, равно как и представители Территориальных центров комплектования, обладают правом лично выписывать повестки гражданам Украины, которые, согласно законодательству, могут быть мобилизованы. Об этом 15 декабря в ходе проходившего во Львове мероприятия Конгресса местных и региональных властей заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Комментарии" также писали, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с Россией, если западные партнеры не обеспечат ее дополнительной поддержкой. Как отмечает СNN, по оценкам западных чиновников, задержка США помощи Киеву может ощутимо ослабить обороноспособность Украины. При этом собеседники издания допускают, что в долгосрочной перспективе Украина может проиграть войну.

