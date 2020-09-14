Лидеры фракций "Батькивщина" и "ЕС" вызывают Зеленского в Раду

Парламентские фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" хотят заслушать президента Владимира Зеленского в Верховной Раде. Об этом сообщает издание Depo.ua, ссылаясь на заявления заместителей глав двух политсил Ирины Геращенко и Сергея Соболева.

Источник: Известия

Так, по мнению заместителя главы фракции "Евросолидарность" Ирины Геращенко, сейчас Украина находится в затяжной стадии капитуляции и главнокомандующий просто обязан открыто об этом рассказать людям.

"Нам нужно не Резникова (министра по реинтеграции ОРДЛО, - прим. ред.) заслушивать, потому что он получает директивы от Зеленского, а немедленно проводить закрытое заседание парламента, на котором заслушать Зеленского. Год назад он ежедневно приходил в парламент, но он на самом деле рассказать нам, что происходит во внешней политике Украины, и как происходит эта измена ", - заявила политик.

Коллегу по парламенту поддержал и вице-председатель "Батькивщины" Сергей Соболев, который к тому же обеспокоен ухудшением ситуации с COVID-19 по стране.

"Я думаю, что для нас становится сейчас принципиальным выступление президента с ежегодным докладом, где мы должны понимать политику внешнюю и внутреннюю, политику в отношении COVID-19 и борьбы с ним. Это ежегодный доклад. Я думаю, что лучшего времени, чем сейчас, вряд ли можно найти", - заключил нардеп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети появилось скандальное заявление "Инстаграм-дивы" Маши Фокиной, которая рассказала о подробностях назначения ее деда Витольда Фокина на пост члена ТКГ в Минске.









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