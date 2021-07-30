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Главная Новости Политика внутренняя политика Летний сезон развития азартных игр в Украине получается интенсивным - эксперт
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Летний сезон развития азартных игр в Украине получается интенсивным - эксперт

Данный шаг государства позволяет говорить, что уже достаточное количество западных организаторов азартных игр изъявили желание выходить на украинский рынок

сегодня, 20:33
Автор:

Ольга Чародий

Летний сезон развития азартных игр в Украине получается весьма интенсивным. В первую очередь хочу отметить, что Верховная Рада, наконец, проголосовала в первом чтении законопроект 2713-д, который нормирует налоговую систему для сферы азартных игр. Об этом заявил руководитель Всеукраинского Совета Гемблинга Антон Кучухидзе изданию "Комметарии".

Летний сезон развития азартных игр в Украине получается интенсивным - эксперт

Антон Кучухидзе (фото из открытых источников)

"Этого ждут как внутренние, так и внешние инвесторы. Данный шаг государства позволяет говорить, что уже достаточное количество западных организаторов азартных игр изъявили желание выходить на украинский рынок. Есть оптимистический сценарий, согласно которому второе чтение и принятие законопроекта в целом может состоятся уже в сентябре. Больших замечаний к проекту от рынка не было. Есть технические нюансы, их всегда можно отрегулировать в процессе дискуссии. Наша UGC выступила с совместным заявлением от организаторов азартных игр, которых мы объединяем, касательно поддержки данного законопроекта, который мы ждали год", — считает Антон Кучухидзе.

По его словам, второй важный момент – UGC начала разрабатывать Меморандум по рекламе азартных игр с упором на социальную ответственность организаторов такого вида бизнеса.

"Меморандум, вобравший в себе лучшие зарубежные практики, ни коим образом не претендует на то, чтобы менять законодательство, вносить какие-то правки и так далее. Но с помощью такого рода документов рынок сам себя пытается регулировать. По сути, речь идет о неком Кодексе чести. К сожалению, не все придерживаются не то чтобы закона, а принципа социальной ответственности, подразумевающего ограничение доступа рекламы к несовершеннолетним. Есть законы, которые позволяют обходить эти моменты. А Меморандум, Кодекс чести – это такое джентльменское соглашение. Чтобы операторы более усиленно выполняли принцип социальной ответственности в сфере рекламы. Так живет весь цивилизованный мир", — добавил он.

Напомним, первая проблема — до сих пор не внесены изменения в налоговый кодекс относительно азартных игр. Об этом заявил руководитель Всеукраинского Совета Гемблинга (Ukrainian Gambling Council, UGC) Антон Кучухидзе


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Источник: Comments.ua
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