Летний сезон развития азартных игр в Украине получается интенсивным - эксперт

Летний сезон развития азартных игр в Украине
получается весьма интенсивным. В первую очередь хочу отметить, что Верховная
Рада, наконец, проголосовала в первом чтении законопроект 2713-д, который
нормирует налоговую систему для сферы азартных игр. Об этом заявил руководитель
Всеукраинского Совета Гемблинга Антон Кучухидзе изданию "Комметарии".
Антон Кучухидзе (фото из открытых источников)
"Этого ждут как внутренние, так и внешние
инвесторы. Данный шаг государства позволяет говорить, что уже достаточное
количество западных организаторов азартных игр изъявили желание выходить на
украинский рынок. Есть оптимистический сценарий, согласно которому второе
чтение и принятие законопроекта в целом может состоятся уже в сентябре. Больших
замечаний к проекту от рынка не было. Есть технические нюансы, их всегда можно
отрегулировать в процессе дискуссии. Наша UGC выступила с совместным заявлением
от организаторов азартных игр, которых мы объединяем, касательно поддержки
данного законопроекта, который мы ждали год", — считает Антон Кучухидзе.
По его словам, второй важный момент – UGC начала
разрабатывать Меморандум по рекламе азартных игр с упором на социальную
ответственность организаторов такого вида бизнеса.
"Меморандум, вобравший в себе лучшие зарубежные
практики, ни коим образом не претендует на то, чтобы менять законодательство,
вносить какие-то правки и так далее. Но с помощью такого рода документов рынок
сам себя пытается регулировать. По сути, речь идет о неком Кодексе чести. К
сожалению, не все придерживаются не то чтобы закона, а принципа социальной
ответственности, подразумевающего ограничение доступа рекламы к
несовершеннолетним. Есть законы, которые позволяют обходить эти моменты. А
Меморандум, Кодекс чести – это такое джентльменское соглашение. Чтобы операторы
более усиленно выполняли принцип социальной ответственности в сфере рекламы.
Так живет весь цивилизованный мир", — добавил он.
Напомним, первая проблема — до сих пор не внесены изменения в налоговый кодекс относительно азартных игр. Об этом заявил руководитель Всеукраинского Совета Гемблинга (Ukrainian Gambling Council, UGC) Антон Кучухидзе
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