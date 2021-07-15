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Главная Новости Политика внутренняя политика Лазарев: У дела Медведчука есть все признаки политического процесса над оппонентом
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Лазарев: У дела Медведчука есть все признаки политического процесса над оппонентом

Судебный процесс над Медведчуком изначально политически мотивированный, считает эксперт

сегодня, 13:11
Автор:

Станислав Молчанов








Уголовный процесс по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его дискредитация является политической технологией, которую пытается использовать действующая власть. Однако, по мнению политолога Александра Лазарева, это не работает, сообщает "Перший незалежний".

Лазарев: У дела Медведчука есть все признаки политического процесса над оппонентом

Дело Медведчука — политически мотивировано, считает эксперт. Фото из открытых источников

Эксперт уверен, что власти считают — на фоне искусственно созданного негативного образа лидера оппозиции они способны выглядеть более выгодно.

"Цель в том, чтобы создать публичный образ человека с не очень кристально чистой репутацией и перераспределить на всех оппонентов. И тогда на фоне этого очень удобно говорить: вот смотрите, я же гораздо лучше. Это технология и она может работать в том случае, если власть параллельно с давлением на оппозицию, с дискредитацией оппозиции поднимает уровень жизни в государстве", — отметил Лазарев.

Но при решении социально-экономических вопросов власть действует исключительно в своих интересах, а не в интересах государства и украинцев, а это говорит о том, что дело Медведчука изначально политически мотивировано, утверждает считает политолог.

"По факту мы же понимаем, что президент, премьер-министр, парламент — они все ответственные за повышение тарифов, за повышение стоимости первичных продуктов потребления, за снижение покупательской способности, то есть их политика к этому ведет. Также они ответственны за увеличение налогов, легализацию капиталов, которую они вводят,  и это бьет по среднему классу. При этом они берут под стражу Медведчука и пытаются что-то доказать, а доказать, как видно по юридическим процессам, они ничего не могут, а если не могут, стало быть, доказательств у них нет. Не собрали, не создали. Тогда это все выглядит как политический процесс над оппонентом", — констатировал Александр Лазарев.

Напомним, Офис генерального прокурора предъявил председателю "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку подозрение в государственной измене. 13 мая этого года политик был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-oDE9EQ8yg0
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