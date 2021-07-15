Лазарев: У дела Медведчука есть все признаки политического процесса над оппонентом

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Станислав Молчанов
Уголовный процесс по делу председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его дискредитация является политической технологией, которую пытается использовать действующая власть. Однако, по мнению политолога Александра Лазарева, это не работает, сообщает "Перший незалежний".
Дело Медведчука — политически мотивировано, считает эксперт. Фото из открытых источников
Эксперт уверен, что власти считают — на фоне искусственно созданного негативного образа лидера оппозиции они способны выглядеть более выгодно.
Но при решении социально-экономических вопросов власть действует исключительно в своих интересах, а не в интересах государства и украинцев, а это говорит о том, что дело Медведчука изначально политически мотивировано, утверждает считает политолог.
Напомним, Офис генерального прокурора предъявил председателю "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку подозрение в государственной измене. 13 мая этого года политик был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Комментируя данное решения суда, Виктор Медведчук подчеркнул, что оно является незаконным и, безусловно, будет обжаловано.
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