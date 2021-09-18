17 сентября состоялось очередное заседание СНБО: эксперты проанализировали санкции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга после очередного заседания СНБО, состоявшегося вечером 17 сентября, сообщил о ряде новых решений. По его словам, СНБО запустил систему мониторинга олигархов. Также он сообщил, что Украина введет санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей. Плюс – против сотрудников ФСБ, которые причастны к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

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По мнению политолога Петра Охотина, заседание СНБО от 17 сентября стоит рассматривать больше в контексте международной политики, а не внутренней.



"Во-первых, Киев показал: мы разделяем позицию западного мира об отравлении Навального. Лица, нарушающие правила цивилизованного общежития, должны быть под санкциями. Во-вторых, санкции в отношении кандидатов в Государственную Думу РФ напоминают: Россия является агрессором. Таким образом, путинская администрация вынуждена рефлексировать и придумывать новые "отмазки" на тему своего присутствия на Донбассе", – отмечает Петр Охотин.





Он уверен, что напоминание Кремлю об отравлении оппозиционера и нарушении международных норм помогает Украине иметь более сильную переговорную позицию по ОРДЛО и Крыму.





Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник называет пресс-конференцию Данилова по итогам заседания СНБО максимально бессодержательной.



"Мы не услышали ни новых фамилий, ни новых компаний, против которых вводят санкции. Было отмечено, что окончательный список еще готовится. Говорилось о намерениях борьбы с олигархами, о наличии некой трехуровневной программы, которая будет отслеживать олигархов. Хоть на самом деле, чтобы их отследить, необходимы просто интеллект и понимание того, что происходит в Украине", – отмечает Николай Мельник.





Также было отмечено, что у президента есть некий план по распределению доходов от ренты, которая выплачивается за добычу полезных ископаемых в Украине.





"Но всё это определенный популизм, ведь никаких соответствующих законопроектов или указов мы не увидели, – говорит эксперт. – Так что вся вчерашняя пресс-конференция была посвящена каким-то планам вместо того, чтобы сказать, что уже сделано. Из чего я делаю вывод, что власть пока не определилась с вектором своих действий, а только анонсирует, что будет бороться, что будет распределять национальные богатства — без конкретного плана действий".





Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров считает, что СНБО превращает свои заседания в трагикомедийный ситком.





"Способны ли санкции, введенные СНБО против кандидатов в Госдуму РФ или участников избирательной кампании на неподконтрольной территории, кому-либо навредить? Нет. Знали ли все её участники об "ужасающей" своей судьбе и "страшных" карах для себя со стороны Украины? Если не знали точно, то предполагали. Если они, всё же, предприняли шаги, вовлекающие их в электоральный процесс, то заботят ли их эффекты, возникающие от этих санкций? Стопроцентно уверен — нет. Тогда — зачем?" – удивляется эксперт.





Вызывает у него вопросы и система отслеживания показателей, по которым человек будет отнесен к олигархам.





Андрей Бодров аргументирует: "Есть ли разница, вручную или автоматически, человека отнесут к париям украинской политики, если критерии приписывают в одном месте и те же люди? Нет. Существует ли в Украине такое количество олигархов, что СНБО не справляется без системы мониторинга? Нет. Лишние ли у страны были те деньги, которые потрачены на систему мониторинга? Нет. Тогда — зачем?"





Напомним, депутаты Европарламента призвали Европейский Союз быть готовым не признавать парламент России и исключить ее из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в 2021 году признают фальсифицированными и такими, которые прошли с нарушениями международного права и демократических принципов.



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