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Главная Новости Политика внутренняя политика 150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году – Зеленский
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150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году – Зеленский

Выплаты должны быть проведены уже в августе

сегодня, 03:12
Автор:

Ольга Чародий

По инициативе президента Владимира Зеленского в ближайшее время Кабмин должен разработать механизм выплаты денежной помощи детям из многодетных семей, относящихся к категории малообеспеченных, в рамках подготовки к новому учебному году. Об этом сообщает Офис президента.

150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году – Зеленский

Дети (фото из открытых источников)

"Положительные тенденции в экономике и рост доходов государственного бюджета свидетельствуют о том, что у государства есть возможность увеличивать помощь тем нашим гражданам, которые в ней нуждаются. Чиновники должны обеспечить это как можно быстрее и максимально удобно — без всякой бюрократии. Выплаты должны быть проведены уже в августе — это четкий ориентир для правительства", — говорится в сообщении.

Для реализации этой инициативы президента аккумулировано около 300 млн гривен, которые будут направлены на поддержку почти 150 тысяч детей.

 Напомним, боевики т.н. "ДНР" снова сражаются за юные умы. Недавно власти самопровозглашенной республики решили запретить выезд детей, достигших 14-летнего возраста и старше, за пределы оккупированной территории без документов, подтверждающих личность. Отметим, что к этой категории отнесли паспорта не только "ДНР", но и Украины, а также Российской Федерации.

Ранее же детям, которым еще не исполнилось 16 лет, можно было уехать, предоставив свидетельство о рождении. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, что и почему происходит в "ДНР". Специалисты рассказали, может ли украинская сторона как-то повлиять на творящийся в ОРДЛО беспредел, ведь местных жителей (и детей в том числе) все больше пытаются "отсечь" от Украины (закрытые КПВВ, роспаспортизация и т.п.).



 

 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/u-derzhavi-ye-mozhlivist-zbilshuvati-dopomogu-tim-gromadyana-69745
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