150 тысяч детей получат денежную помощь к учебному году – Зеленский

По инициативе президента Владимира Зеленского в ближайшее время Кабмин должен разработать механизм выплаты денежной помощи детям из многодетных семей, относящихся к категории малообеспеченных, в рамках подготовки к новому учебному году. Об этом сообщает Офис президента.

Дети (фото из открытых источников)

"Положительные тенденции в экономике и рост доходов государственного бюджета свидетельствуют о том, что у государства есть возможность увеличивать помощь тем нашим гражданам, которые в ней нуждаются. Чиновники должны обеспечить это как можно быстрее и максимально удобно — без всякой бюрократии. Выплаты должны быть проведены уже в августе — это четкий ориентир для правительства", — говорится в сообщении.

Для реализации этой инициативы президента аккумулировано около 300 млн гривен, которые будут направлены на поддержку почти 150 тысяч детей.

Напомним, б оевики т.н. "ДНР" снова сражаются за юные умы. Недавно власти самопровозглашенной республики решили запретить выезд детей, достигших 14-летнего возраста и старше, за пределы оккупированной территории без документов, подтверждающих личность. Отметим, что к этой категории отнесли паспорта не только "ДНР", но и Украины, а также Российской Федерации.

Ранее же детям, которым еще не исполнилось 16 лет, можно было уехать, предоставив свидетельство о рождении. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, что и почему происходит в "ДНР". Специалисты рассказали, может ли украинская сторона как-то повлиять на творящийся в ОРДЛО беспредел, ведь местных жителей (и детей в том числе) все больше пытаются "отсечь" от Украины (закрытые КПВВ, роспаспортизация и т.п.).



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!