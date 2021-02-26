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70 гражданам России сообщено подозрение за развязывание войны против Украины, - Венедиктова

Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ

сегодня, 02:59
Автор:

Ольга Чародий

С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено подозрение за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Среди них — российские чиновники. Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Укринформ".

70 гражданам России сообщено подозрение за развязывание войны против Украины, - Венедиктова

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Подозрения объявили министру обороны РФ, трем его заместителям, начальнику генерального штаба, советнику президента РФ, судье конституционного суда РФ.

"У нас уже 160 гражданам РФ сообщено о подозрении за соответствующие преступления", — сказала Венедиктова.

Кроме того, за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма украинским судом заочно приговорен и так называемый "уполномоченный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе".

Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ.

Напомним, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал о том, как продвигается процесс блокировки вещания каналов 112, NewsOne и Zik в YouTube.

По словам Ткаченко, министерство ждет ответа видеохостинга, однако точную дату возможной блокировки назвать не смог. Он отметил, что 3 февраля министерство культуры подало в YouTube запрос с просьбой заблокировать телеканалы, которые попали под санкции СНБО. Министр отметил, что они ждут конца недели, а затем будут уточнять, как двигается процесс. Ткаченко сказал, что им не до конца был понятен протокол видеохостинга по блокировке, поэтому перед отправлением письма проходили консультации.  Он заявил, что письмо в любом случае рассмотрят и сообщат о конечном решении. 2 февраля 2021 года Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на народного депутата Тараса Козака и его активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют нардепа Виктора Медведчука. 


 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3197632-irina-venediktova-generalnij-prokuror.html
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