Кузяра об "угольном деле": Силовики хотели, чтобы я дал показания против Порошенко и Медведчука. Но все было законно

Бизнесмен Сергей Кузяра, фигурант уголовного производства о поставках угля с оккупированного Донбасса, заявил, что сотрудники правоохранительных органов хотели, чтобы он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом предприниматель рассказал в интервью Денису Казанскому, передает 112.ua.

Сергей Кузяра - фото из открытых источников

"Вот, например, необходимо привязать Порошенко к Медведчуку. У них все никак не получалось. Чья-то светлая голова говорит: "Слушайте, ну вон же там есть бизнесмен Кузяра, который честно говорил о том, что он ездил туда на территории, разговаривал о поставках угля. Давайте мы его в эту всю тему затянем и заставим еще что-нибудь рассказать, что позволит нам и Порошенко, и Медведчука связать в одну цепочку".

"Встретились они со мною сначала в качестве свидетеля, пообщались. Им не понравилось то, что у меня нет для них ответов. Я им четко сказал: "Господа, вы создаете несуществующее дело, эта история совершенно по-другому в этот период формировалась". И самый главный вопрос – это все было сделано в рамках юридического, законодательного, существовавшего на тот момент в Украине поля", — рассказал Кузяра.

Вместе с тем бизнесмен ответил на вопрос о том, как можно было законно в период боевых действий организовать поставки угля с захваченных предприятий незаконными формированиями.



"На тот момент предприятия не были захвачены. Они как были государственными предприятиями украинскими, так они и оставались. Это не был 2017-18 год, когда действительно часть частных предприятий уже были захвачены и управлялись непонятно кем. До какого года ехал уголь с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей?.. До 2017 года различные механизмы использовались, когда людям перечислялись деньги на зарплатные карточки сюда в Украину, они сюда выезжали и их снимали. Когда эти вопросы финансировались поставками отсюда на предприятия какого-то оборудования материалов.

Это все было разрешено и было законно. Почему не сработало у меня? Потому что в рамках действующего на тот момент законодательного поля нужно было привязывать встречные товарные поставки. Невозможно было оплатить, не было банковской системы, там не было банкоматов, украинских банков, поэтому на той территории невозможно было что-то оплачивать. Все. За уголь нужно было чем-то рассчитаться. Это можно было сделать различными механизмами товарообменными. Люди отказались, никому это не было интересно, и я из этого проекта вышел.

Те поставки, которые были осуществлены по двум предприятиям, они не были моими, я не знаю чьими они были. Это все делалось в рамках государственных предприятий, государственной программы, и это все было реализовано", — отметил Сергей Кузяра.



Также бизнесмен добавил: "Самый главный вопрос — что следствие само подтверждает и говорит о том, что да, уголь был получен, потом уголь был оплачен, никаких убытков и прочих проблем не было. Никто не скрывает, что были совместные приказы, были сформированы штабы. Один штаб был сформирован при Кабмине, один штаб непосредственно в Министерстве топлива и энергетики, который занимался преодолением энергетического кризиса. В этот штаб входили правоохранительные органы, СБУ, Минобороны, налоговая и железная дорога. И коллегиально это все дело обсуждалось и принималось решение. Никто не может этот уголь каким-то абстрактным образом переместить, это все дело было под контролем, оно пересекало линию разграничения и были на то соответствующие приказы совместные подписанные в том числе СБУ. То есть это была большая история, к которой Кузяра, Медведчук, Порошенко не имели отношения".



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