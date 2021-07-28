Кузьмин: СБУ с помощью радикалов и экстремистов занималась запугиванием членов ОПЗЖ и их семей





































Все обвинения, которые власть пытается предъявить председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, надуманны, а то, что вменяют оппозиционному политику как преступление, на самом деле преступлением не является. Кроме того, доказательная база по делу политика собрана с грубыми нарушениями действующего законодательства, соответственно, доказательствами являться не может. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Первый независимый", заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Ренат Кузьмин. Фото з открытых источников

На пресс-конференции присутствовали представители адвокатской группы, защищающей Виктора Медведчука, а также народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", которые вошли в состав группы, занимающейся проверкой информации о якобы совершенных председателем Политсовета ОПЗЖ преступлениях.

"Результаты нашей проверки деятельности Виктора Медведчука будут изложены в отдельном документе, справке, которую мы обязательно обнародуем, и не только в парламенте, мы ее обнародуем для всего украинского общества и международного сообщества тоже. Мы ее обнародуем максимально, где это возможно, и сделаем все, чтобы эта информация была общедоступна", – сказал Ренат Кузьмин.

Он подчеркнул, что план по преследованию оппозиции и дискредитации Виктора Медведчука был разработан Службой безопасности Украины и включал в себя также запугивание членов партии и членов их семей при помощи национал-радикалов и экстремистских группировок.

"Сегодня мы можем утверждать, что кампания по дискредитации политической партии ОПЗЖ и ее лидеров ‒ это не какая-то придуманная история... Это реальная преступная кампания, развязанная действующей украинской властью. Я напомню, что еще в 2019 году Президент Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что ОПЗЖ и Виктор Медведчук закончат плохо. Я напомню, это было два года назад. После этого в СМИ появилась часть документации, документации СБУ, так называемый секретный план по дискредитации ОПЗЖ, который предусматривал все то, что мы сегодня наблюдаем, все то, что происходит с "Оппозиционной платформой ‒ За жизнь" и с Виктором Медведчуком. Этот план предусматривал возбуждение сфабрикованных уголовных дел в отношении лидеров оппозиции и Виктора Медведчука, в том числе и членов его семьи. Этот план предусматривал информационные атаки на членов "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь", массовое возбуждение дел в отношении членов партии и их сторонников, дискредитацию через вбросы информационные, утечки сфабрикованной информации, привлечение заведомо невиновных членов партии и их соратников к уголовной ответственности, запугивание соратников, наших единомышленников, создание атмосферы страха. И все это с целью дискредитации политической партии и ее лидеров. Все это, повторюсь, было в свободном доступе в прессе еще в 2019 году", ‒ подчеркнул Кузьмин.

Также нардеп акцентировал внимание на том, что все, что пытаются предъявить сейчас Медведчуку, не имеет под собой ни фактов, ни доказательств.

"Все, о чем вы слышите в последнее время, все, о чем говорят в СМИ, все, о чем говорят политики, правоохранители, прокуроры, полицейские, сотрудники СБУ, все это пустые слова, не имеющие под собой никаких доказательств. Все, что предъявляют Медведчуку в качестве обвинений, на самом деле преступлением не является. Все, что хоть как-то похоже на какие-то нарушения, то, что пытаются за уши притянуть, к Медведчуку не имеет никакого отношения. Он не имеет никакого отношения ко всем этим мифическим "‎державним зрадам" и прочему. Более того, даже те документы или те доказательства, которые были собраны сотрудниками СБУ, даже они собраны с нарушением действующего законодательства, а значит, доказательствами не являются", – констатировал Ренат Кузьмин.

Напомним, Офис Генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Киевском апелляционном суде, но заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.





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