Кузьмин о смешной мере пресечения пятому президенту: для Медведчука судья принимал решение 30 минут, а для Порошенко – 2 дня

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Возникли вопросы к судебным процессам по избранию мер главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку и бывшему президенту Петру Порошенко, потому что по делу Медведчука суд принял решение за 30 минут, тогда как по делу Порошенко судья колебался два дня. Такое заявление сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире Politeka. Об этом сообщает 112.юа.
Ренат Кузьмин - фото из открытых источников
Как сообщил депутат Кузьмин, в день, когда должны были принять решение по Порошенко, судья получил пять разных команд от начальников.
По мнению Кузьмина, именно эмоциональность Порошенко и его ближайшего окружения, использование в своей речи откровенных оскорблений вызвали реакцию, которую нам и приходится наблюдать. Нардеп утверждает, что оскорбительные нападки пятого президента на власть повлияли на избрание для него меры пресечения.
Нардеп отметил, что принимавший решение судья не справился не только со своей задачей, но и со своим психологическим состоянием.
Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук рассказал, что является фундаментом для понимания между Украиной и Россией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости