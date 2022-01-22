Кузьмин о смешной мере пресечения пятому президенту: для Медведчука судья принимал решение 30 минут, а для Порошенко – 2 дня

Возникли вопросы к судебным процессам по избранию мер главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку и бывшему президенту Петру Порошенко, потому что по делу Медведчука суд принял решение за 30 минут, тогда как по делу Порошенко судья колебался два дня. Такое заявление сделал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире Politeka. Об этом сообщает 112.юа.

Ренат Кузьмин - фото из открытых источников

Как сообщил депутат Кузьмин, в день, когда должны были принять решение по Порошенко, судья получил пять разных команд от начальников.

"В результате довели судью до состояния, при котором он просто физически не мог принять решение, и когда нам говорят, что скорую помощь ему вызвали и все такое, это так и есть. На самом деле беспрецедентное давление на суд, беспрецедентное давление на судью. И когда судья получает прямые команды арестовывать, не арестовывать, под домашний арест или не под домашний арест из Офиса президента или от людей близких к Офису президента, это говорит только об одном, в стране закончен процесс узурпации власти и сегодня мы живем в государстве, которое руководствуется диктатором", — отметил Ренат Кузьмин.

По мнению Кузьмина, именно эмоциональность Порошенко и его ближайшего окружения, использование в своей речи откровенных оскорблений вызвали реакцию, которую нам и приходится наблюдать. Нардеп утверждает, что оскорбительные нападки пятого президента на власть повлияли на избрание для него меры пресечения.

"Когда предполагаемый домашний арест показался недостаточным для крупных начальников, они решили изменить свое мнение и потребовали от суда избрание Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей. С какого испуга в СИЗО должен отправиться Порошенко? Из чего вдруг? Отсюда и этот самый когнитивный диссонанс" , – сообщил Кузьмин.

Нардеп отметил, что принимавший решение судья не справился не только со своей задачей, но и со своим психологическим состоянием.

Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук рассказал, что является фундаментом для понимания между Украиной и Россией.

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