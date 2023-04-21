Культ Левиафана: как ведущие страны оказались в тупике

Ряд подающих экономические надежды стран или даже развитые экономики Старого света поплатились за свое увлечение государственным регулированием, основанным на кейнсианстве и марксизме. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мнение эксперта, представителя австрийской школы экономики Ярослава Романчука.

Украина выбирает свой путь

По его словам, четыре страны Старого и Нового света попались в ловушку "культа Левиафана" — воспользовались рецептами марксизма, кейнсианства, авторитаризма и этатизма. Расплатой за это стал экономический крах или продолжающаяся экономическая стагнация. По мнению Ярослава Романчука, первоначальный рост экономик Запада обусловили монетаристские практики: низкие по нынешним меркам налоги, полная производственная свобода, доминирующий режим свободной торговли, "настоящие деньги" и защита частной собственности. Так, в начале XX века Аргентина была одной самых благополучных стран в мире. Прекрасный климат для производства агросырья и продукции был безусловным сравнительным преимуществом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Зарабатывай на продаже продовольствия всему миру, развивай логистику и транспорт, инвестируй в промышленность, настраивай школы и университеты на современный рынок труда – и вперёд. К сожалению, Аргентина заразилась марксизмом, авторитаризмом и этатизмом. Болезнь пустила глубокие корни в культурные, политические, экономические и образовательные элиты. Самоизоляция от настоящей экономической науки, неспособность провести детокс от марксизма, слабость и жадность интеллектуальных элит в диалоге с внешними консультантами привели к деградации правовых и экономических институтов, формированию культуры зависти, зависимости и заблуждения", — пишет эксперт.

В результате в Индексе экономической свободы Аргентина в 2023г. оказалась на 144-м месте с показателем 51 балл из 100 возможных. При этом госдолг достиг 84,5% ВВП.

"Сейчас, когда кредитные ресурсы на мировом рынке существенно подорожали, Аргентина не имеет шансов выйти из красной зоны высоких рисков странового дефолта", — отмечает Ярослав Романчук.

Подобные ошибки, по мнению Ярослава Романчука, повторили также Италия, Греция, Франция и Япония.

Эксперт призывает украинские элиты не делать таких же ошибок — не увлекаться "культом Левиафана", последовательно уменьшая роль государства в экономике.

"Украина находится в зоне выработки стратегии долгосрочного развития, создания новых институтов современного государства. В этой интеллектуальной работе принимают участие разные группы влияния и организации. Большинство из них идут по инерционному пути интеллектуальной лени и теоретического обезьянничания, — пишет Ярослав Романчук. - Майдан за свободу, настоящую, а не бутафорскую, был и остаётся единственным шансом Украины вырваться из колеи советских, европейских государственных моделей".

Тем временем, Китай ответил США касательно "безграничной" дружбы с РФ.

В Германии высказались относительно операции ВСУ на территории РФ.

А Зеленский обратился к парламенту Мексики.