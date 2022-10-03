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Кулеба заявил, что Путин уже ведет войну не только против Украины

Дмитрий Кулеба считает, что Путин уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе

сегодня, 11:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин сегодня ведет войну уже не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Путинский режим использует продовольствие и энергоресурсы в качестве оружия в своей войне. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что Путин уже ведет войну не только против Украины

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Министр отметил, что тактика Кремля читается очень просто – там, где Россия не может достать ракетами и другим военным оружием, там она надеется посеять хаос, голод и создать проблемы в энергетическом секторе. На такие действия Путина мир должен дать адекватный ответ, не позволив диктатору устраивать такой шантаж.

Дмитрий Кулеба считает, что путинский режим станет намного слабее, если столкнется с новым санкционным давлением, еще большей изоляцией. Также Россия ощутит большие проблемы, если Украина получит еще больше военное помощи от союзников.

Глава МИД отметил, что Путин в своих последних заявлениях обращался не к Украине, Европе или Северной Америке, а к Глобальному Югу.

"Это означает, что Россия уже не надеется на "полезных идиотов" на Западе или хрупкую позицию некоторых европейских политиков", — подчеркнул Кулеба.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксклюзивно для нашего издания эксперты поделились прогнозами на грядущую неделю: чего и почему ожидать Украине в политическом, экономическом, дипломатическом ракурсе.

Также издание "Комментарии" сообщало — МИД Украины в ответ на "присоединение" к РФ "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей призвал иностранные государства ускорить предоставление нашему государству всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, ввести дополнительные жесткие санкции против России, изгнать ее из международных организаций, а также поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Какова вероятность, что призыв будет услышан? Что еще цивилизованный мир может сделать, чтобы положить конец российской агрессии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/kuleba-poyasniv-ostanni-zayavi-putina-vzhe-1664781670.html
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