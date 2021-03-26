Кулеба: Критика вакцины CoviShield является безосновательной

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что целенаправленная информационная атака на Covid-вакцину компании CoviShield (AstraZeneca) происходит в разных странах мира, но является абсолютно беспочвенной. Пауза в поставках этой вакцины касается не только Украины, а и других стран мира. Об этом министр рассказал на брифинге 26 марта.

"Я могу подтвердить, что критика вакцины CoviShield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений. Есть основания полагать, что это целенаправленная информационная атака именно на вакцину CoviShield, которая происходит в разных странах мира", — заявил Кулеба.

При этом министр поблагодарил правительство Индии за поставку первой партии вакцины в Украину.

"Мы уже должны бы получить следующую партию, но сейчас экспорт вакцины из Индии поставлен на паузу. И это касается не только Украины, а и других стран (Канада, Бразилия)", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что ранее Министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекции вакциной возможны случаи тромбоза. Дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.