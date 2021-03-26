Кулеба: Критика вакцины CoviShield является безосновательной

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Лиза Снисар
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что целенаправленная информационная атака на Covid-вакцину компании CoviShield (AstraZeneca) происходит в разных странах мира, но является абсолютно беспочвенной. Пауза в поставках этой вакцины касается не только Украины, а и других стран мира. Об этом министр рассказал на брифинге 26 марта.
Дмитрий Кулеба - фото из открытых источников
При этом министр поблагодарил правительство Индии за поставку первой партии вакцины в Украину.
Напомним, что ранее Министерство здравоохранения Канады разместило на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield предупреждение о том, что после инъекции вакциной возможны случаи тромбоза. Дополнительно к препарату выпущено руководство для медицинских работников и самих вакцинируемых, в котором рассказано, как правильно наблюдать за потенциально возможными симптомами после прививки вакциной AstraZeneca.А до этого AstraZeneca обновила свое исследование касательно эффективности Covid-вакцины. Согласно новым данным препарат эффективен на 76%. Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту людей всех возрастов.
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