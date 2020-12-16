Куда ведет "особый статус" Донбасса: мнения экспертов

Верховная Рада на год продлила закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Согласно закону об особом статусе на некоторых территориях Донбасса гарантируется отсутствие уголовной или административной ответственности в отношении участников событий в Донецкой и Луганской областях, а также свободное использование и изучение русского или других языков. Кроме того, возможен отдельный порядок назначения судей и работников прокуратуры. Также местным органам исполнительной власти разрешено способствовать "трансграничному сотрудничеству" ОРДЛО с некоторыми административно-территориальными единицами РФ. О том, сколько будет продолжаться подобное продление и закрепят ли депутаты особый статус в Конституции — своими мыслями с читателями "Комментариев" поделились украинские политологи.

"Не более чем формальность для западных партнеров"

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес отмечает, что сам факт продления закон об "особом статусе" – не более чем ритуал.

"Это соблюдение формальности, которое требуют от нас западные партнеры, страны-гаранты Минских соглашений, – поясняет эксперт. – То, что происходит в этом ракурсе при Зеленском – стопроцентное повторение политики Порошенко. А именно – не допускать прогресса в политическом урегулировании. Просто делать вид, что процесс поддерживается в живом состоянии… Касательно ситуации с урегулированием конфликта на Донбассе я периодически оперирую медицинскими терминами. Так вот, сейчас этот процесс – в состоянии глубокой комы".

По мнению Энрике Менендеса, уже нет надежды, что при Зеленском что-то изменится в ситуации с Донбассом.

"Не знаю, отдает ли он себе отчет в том, что происходит. Но его команда явно взяла курс на сохранение статуса-кво, де-факто – на замораживание конфликта. А потому и соответствующих изменений в Конституции касательно "особого статуса" Донбасса, как того требуют Минские соглашения, при этой команде ждать не приходится. Важно понимать, что "Минск" четко указывает направление движения по урегулированию конфликта. Но чтобы это выполнять, нужна политическая воля. Ее не было у Порошенко, нет и у Зеленского".

"Особый статус не соответствует национальным интересам Украины"

Соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС", начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации (в 2016-2018 гг.) Людмила Долгоновская напоминает, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" принимался в чрезвычайно тяжелых условиях осени 2014-го. Тогда в конце лета регулярная российская армия вторглась на нашу территорию, чем обусловила сложную ситуацию на фронте – и повод для переговоров.

"Продолжение действия ст.1 указанного закона свидетельствует не о преемственности "политики Порошенко", а о преданности Украины Минским договоренностям, взятым на себя обязательствам и нормам международного права, — уверена Людмила Долгоновская. – Замечу, закон предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в действие лишь "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности — в части касательно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины". Поскольку это условие (деоккупация и демилитаризация) не выполняется, этот закон остается декларативным документом, подтверждающим готовность Украины после деоккупации предоставить особые условия для самоуправления на освобожденных территориях".

Очевидно, подчеркивает эксперт, что закон требует пересмотра. Однако это вопрос — не ко времени, учитывая социальную чувствительность и деструктивную позицию РФ по урегулированию ситуации.

По мнению Людмилы Долгоновской, закрепление "особого статуса" в Конституции Украины (на этом периодически настаивает Кремль) невозможно, поскольку не соответствует национальным интересам нашего государства.

"Если у власти будут люди с государственной позицией, подобных изменений в Конституции не будет, — уверена эксперт. — Поэтому РФ стремится привести своих марионеток ко всем ветвям власти в Украине".

Как сообщал портал "Комментарии", 14 декабря во время заседания Верховной Рады Украины нардепы продлили действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Несмотря на отсутствие поддержки от партий "Голос" и "Батькивщина", решение поддержали 304 народных избранников.

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