Кучма написал новую книгу о России

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Марьян Ощановский
Второй президент Украины Леонид Кучма 20 ноября презентовал в Киеве книгу "Украина — не Россия. Двадцать лет спустя". Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Интерфакс – Украина" .
Леонид Кучма издал новую книгу о РФ. Фото из открытых источников
По словам Леонида Кучмы, если первое издание "Украина – не Россия" было посвящено прежде всего российским читателям, то книга "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя" адресуется украинским читателям.
Во время презентации Кучма рассказал, что 20 лет назад пытался объяснить россиянам, почему Украина и Россия – разные нации, и почему Москва должна отстать от Украины, если не хочет равноправных и дружеских отношений.
Кучма сообщил, что написать новую книгу о РФ его подтолкнула январская трагедия, когда ракета оккупантов попала в многоэтажное здание в Днепре. На одной из фотографий с места трагедии он увидел обгоревшую книгу "Украина – не Россия".
В новой книге экс-президент Украины рассуждает как о событиях 20 века, так и о событиях последних десятилетий.
Ранее портал "Комментарии" писал, что второй президент независимой Украины Леонид Кучма спрогнозировал, чем может закончиться война с Россией. По его мнению, победитель в этом сражении будет только один, то есть эта война не завершится компромиссным решением.
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