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Кучма написал новую книгу о России

Леонид Кучма посвятил РФ новую книгу спустя 20 лет после того, как была написана «Украина – не Россия»

сегодня, 21:01
Автор:
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Марьян Ощановский
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Второй президент Украины Леонид Кучма 20 ноября презентовал в Киеве книгу "Украина — не Россия. Двадцать лет спустя". Как пишет портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Интерфакс – Украина" .

Кучма написал новую книгу о России

Леонид Кучма издал новую книгу о РФ. Фото из открытых источников

По словам Леонида Кучмы, если первое издание "Украина – не Россия" было посвящено прежде всего российским читателям, то книга "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя" адресуется украинским читателям.


Во время презентации Кучма рассказал, что 20 лет назад пытался объяснить россиянам, почему Украина и Россия – разные нации, и почему Москва должна отстать от Украины, если не хочет равноправных и дружеских отношений.

"Но та позорная радость, с которой большинство россиян воспринимала путинское вторжение, показала, что тщетно я тогда пытался что-то им объяснить. Все добрые слова о России, сказанные прежде, сожгла сама Россия", — заявил второй президент Украины.

Кучма сообщил, что написать новую книгу о РФ его подтолкнула январская трагедия, когда ракета оккупантов попала в многоэтажное здание в Днепре. На одной из фотографий с места трагедии он увидел обгоревшую книгу "Украина – не Россия".

В новой книге экс-президент Украины рассуждает как о событиях 20 века, так и о событиях последних десятилетий.

"20 лет назад я заканчивал работу над книгой с надеждой. Да, говорил я, Украина — не Россия. Но два государства могут жить, как хорошие соседи, не просто не враждуя, но и делая друг друга сильнее. 20 лет назад к обеим странам у меня были теплые чувства. Сегодня же я испытываю безграничную гордость за Украину и безграничный гнев на Россию", — подчеркнул Кучма.

Ранее портал "Комментарии" писал, что второй президент независимой Украины Леонид Кучма спрогнозировал, чем может закончиться война с Россией. По его мнению, победитель в этом сражении будет только один, то есть эта война не завершится компромиссным решением.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/948888.html
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