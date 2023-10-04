Кто виноват в возможном срыве отопительного сезона в столице – какую игру ведет Кличко

Совсем скоро должен стартовать новый отопительный сезон. Между тем, мэр Киева Виталий Кличко ошарашил заявлением о том, что отопительный сезон в столице под угрозой срыва. Почему только сейчас мы слышим от мэра такие признания? Какие ошибки допустили киевские власти в преддверии нового отопительного сезона? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

Мэр должен отчитываться о том, что сделано для того, чтобы срыва отопительного сезона не произошло

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко поделился таким мнением:

"Заявления Кличко о том, что отопительный сезон в Киеве под угрозой срыва – далеко не первое такого рода. Подобные мы слышим от киевской власти регулярно, последние лет 6-7. И это связано не с тем, что город недополучает деньги – разницу тарифов от стоимости газа и себестоимости, которую местному бюджету якобы кто-то обещал. Это больше политическая претензия, чем нечто, срывающее отопительный сезон. На самом деле он каждый год на грани срыва. И тут вопросы к мэру Кличко – а, что он и его команда сделали, чтобы такая ситуация не повторялась снова и снова? Сколько денег выделили на замену труб теплотрасс? А в Киеве около 800 км таких труб требуют немедленного капитального ремонта. Они настолько изношены, что их надо менять. Такие данные были опубликованы еще в 2020 году".

С того времени, отмечает эксперт поменяли около 100 км. И он задается логичным вопросом – почему не меняют трубы, а меняют брусчатку, бордюры, делают какие-то мосты, которые потом падают?

"Так что тут больше вопросов к Виталию Владимировичу, чем к центральной власти, на которую он пытается навесить все проблемы, – уверен Олег Попенко. – Подчеркиваю — каждый год мы имеем проблемы с подключением к теплу жилых многоквартирных домов. Так, в позапрошлом году в Дарницком районе пять многоквартирных домов подключились к отоплению лишь 30 декабря! А в прошлом году целый квартал всё в том же Дарницком районе (18 домов) получил тепло лишь в конце ноября-начале декабря В Киеве проблемы с организацией начала отопительного сезона, вообще с отопительным сезоном, стали, увы, скорее практикой, чем исключением. И лично я считаю, что киевская власть должна не заявлять о том, что отопительный сезон в очередной раз под угрозой срыва, а отчитываться о том, что сделано для того, чтобы этого не произошло".

Кличко выгодно показывать, что центральная власть – плохая, а он весь – такой молодец

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает следующим образом:

"Судя по тому, как поясняет ситуацию Кличко, дело не в том, что трубы не готовы или еще какие-то чисто коммунальные проблемы. А в том, что центральная власть якобы не сделала платеж, компенсацию тарифов. Всё это решается одной платежкой, если деньги есть. Технически простой вопрос в рамках законодательства. По сути, происходит традиционное перетягивание каната между местной и центральной властью за деньги и полномочия. И всегда это наиболее остро просматривается именно в Киеве. Особенно, если учитывать, что мэр имеет политические амбиции. Причем Кличко претендует на то, чтобы быть политиком национального уровня. А учитывая его оппозиционность действующей власти, ему выгодно показывать, что она – плохая, а он весь – такой молодец. Всё стандартно: мы создаем проблему, мужественно ее решаем. Чисто политтехнологическая история".

И всплывшая сейчас ситуация с деньгами, необходимыми для качественной подготовки к отопительному сезону, вполне может именно из этой оперы, считает эксперт. Рассказали о некой проблеме, обвинили в ней других. И – в шоколаде при любом раскладе.

"Вариант первый – платежи проходят, и тогда Кличко рассказывает о своей очередной победе и успехе. Вариант второй – платежи задерживаются, и столичная власть начинает говорить что-то вроде "а мы предупреждали, а это всё – центральная власть". Война – войной, а политические процессы в Украине продолжаются. И Кличко, похоже, уже заботится о позитивном для себя результате на выборах, когда бы и куда бы они не состоялись", – констатирует Андрей Еременко.

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