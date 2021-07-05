Кто курирует действия Бориса Филатова в Офисе президента, – эксперт

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Татьяна Веремеева
Городской глава Днепра Борис Филатов вероятно
нашел союзника в Офисе президента в лице заместителя главы ОП Кирилла
Тимошенко. Об этом заявляет политический эксперт Валерий Клочок на своей
странице в Facebook, передает "Фокус".
Эксперт назвал "куратора" Бориса Филатова
По мнению эксперта, подобный союз способен
развязать руки Филатову в борьбе не только с политическими оппонентами, но и с
журналистами. В качестве примера Клочок рассказал о том, как 3 июля в Днепре избили оператора оппозиционного к Борису Филатову канала Д1
Сергея Файзулина.
Эксперт также называет нападения на
журналистов "визитной карточкой Бориса Филатова". Клочок отмечает, что несколько
дней назад днепровский градоначальник в своем Facebook назвал журналистов
"скотами". По словам политэксперта, это произошло из-за того, что СМИ
распространили версию, что он будет баллотироваться на следующих президентских
выборах, как технический кандидат Владимира Зеленского.
В то же время международные эксперты отмечают, что состояние свободы слова в Украине постоянно ухудшается. Сейчас наше государство 97-е в "Мировом индексе свободы прессы", который готовит правозащитная организация "Репортеры без границ". В прошлом году эксперты зафиксировали более 170 нападений на работников СМИ. По их мнению, атаки на журналистов в Днепре способны ухудшить восприятие Украины как цивилизованного и правового государства.
Напомним, ранее эксперт рассказал, какой мэр нужен Днепру.
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