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Кто курирует действия Бориса Филатова в Офисе президента, – эксперт

Политэксперт Валерий Клочок назвал Кирилла Тимошенко куратором Бориса Филатова

сегодня, 11:46
Автор:

Татьяна Веремеева

Городской глава Днепра Борис Филатов вероятно нашел союзника в Офисе президента в лице заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко. Об этом заявляет политический эксперт Валерий Клочок на своей странице в Facebook, передает "Фокус".

Кто курирует действия Бориса Филатова в Офисе президента, – эксперт

Эксперт назвал "куратора" Бориса Филатова

"Как говорят в узких кругах, курирует Филатова в ОП Кирилл Тимошенко, отец которого (Владлен Тимошенко) имеет давние хорошие отношения с мэром Днепра, — пишет Клочок. — Так сказать не санкциями едиными (санкциями СНБО) офис Зеленского оперирует для решения своих политических задач".

По мнению эксперта, подобный союз способен развязать руки Филатову в борьбе не только с политическими оппонентами, но и с журналистами. В качестве примера Клочок рассказал о том, как 3 июля в Днепре избили оператора оппозиционного к Борису Филатову канала Д1 Сергея Файзулина.

"Файзулин просто выполнял редакционное задание и освещал незаконный демонтаж рекламных носителей организации "Громадська сила" на проспекте Пушкина. Сотрудники "Муниципальной стражи" (силовой структуры, непосредственно подчиненной Филатову) сначала завалили Сергея, проломили голову и травмировали горло. Разбили и камеру. Влетело и журналисту другого телеканала ОТВ", – пишет Валерий Клочок.

Эксперт также называет нападения на журналистов "визитной карточкой Бориса Филатова". Клочок отмечает, что несколько дней назад днепровский градоначальник в своем Facebook назвал журналистов "скотами". По словам политэксперта, это произошло из-за того, что СМИ распространили версию, что он будет баллотироваться на следующих президентских выборах, как технический кандидат Владимира Зеленского.

В то же время международные эксперты отмечают, что состояние свободы слова в Украине постоянно ухудшается. Сейчас наше государство 97-е в "Мировом индексе свободы прессы", который готовит правозащитная организация "Репортеры без границ". В прошлом году эксперты зафиксировали более 170 нападений на работников СМИ. По их мнению, атаки на журналистов в Днепре способны ухудшить восприятие Украины как цивилизованного и правового государства.

Напомним, ранее эксперт рассказал, какой мэр нужен Днепру.


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Источник: https://focus.ua/uk/politics/487089-kuratorom-filatova-z-ofisu-prezidenta-mozhe-buti-kirilo-timoshenko-gromadskiy-aktivist
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