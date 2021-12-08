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Кто из украинских политиков тратит больше всех на рекламу в Facebook

Среди десяти страниц, которые на продвижение политического контента потратили наибольшие суммы, пять - официальные страницы украинских политиков, одна - партии

сегодня, 09:25
Автор:

Елизавета Черных
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В ноябре 2021 года социальная сеть Facebook предоставила возможность оплачивать политическую рекламу украинской валютой. Однако таким новшеством пока не воспользовались политики, инвестировавшие в онлайн-продвижение больше всего. О том, кто потратил на Facebook-рекламу в прошлом месяце наибольшие суммы, рассказали в гражданской сети "ОПОРА". 

Кто из украинских политиков тратит больше всех на рекламу в Facebook

Кто из украинских политиков тратит больше всех на рекламу в Facebook - фото из открытых источников

В исследовании отмечается, что в целом в ноябре в соцсетях Facebook и Instagram для украинской аудитории транслировали 11,5 тысяч публикаций рекламного политического содержания. Чтобы продвигать их на более чем 1490 страницах, было потрачено от 203 432 до 321 638 долларов. 

В среднем жители Украины видели в своих лентах в соцсетях 1500 рекламных сообщений каждый день, а чтобы их транслировать было инвестировано до 8000 долларов. 

Кто из украинских политиков тратит больше всех на рекламу в Facebook - фото 2

В "ОПОРЕ" выяснили, что среди десяти страниц, которые на продвижение политического контента потратили наибольшие суммы, пять — официальные страницы украинских политиков, одна — партии. Их общие вложения, по данным исследования, составили свыше 46 000 долларов за ноябрь. 

Так, больше всего в рекламу на Facebook инвестировала партия "Слуга народа" — 7925 долларов.

На втором месте — экс-премьер-министр Украины — Арсений Яценюк, который потратил 5243 долларов. 

Владимир Гройсман, являющийся главой правительства с 2016-2019 год, расположился на третьем месте, потратив на рекламу 4101 долларов. 

Лидер Радикальной партии, экс-нардеп Олег Ляшко инвестировал 3620 долларов. 

Пятый президент Украины Петр Порошенко потратил в ноябре на продвижение в Facebook 3269 долларов, заняв пятое место. 

Также в списке самых щедрых рекламодателей среди украинских политиков — Илья Кива - 2732 доллара. "ОПОРА" отмечает, что рекламу депутату оплачивает политическая партия "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Кто из украинских политиков тратит больше всех на рекламу в Facebook - фото 3

Ранее "Комментарии" писали, что Google запретит политическую рекламу: почему компания приняла это решение. 



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Источник: https://www.oporaua.org/news/polit_ad/23766-poroshenko-iatseniuk-groisman-liashko-ta-kiva-khto-naibilshe-vitrativ-na-facebook-reklamu-v-listopadi
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