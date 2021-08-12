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Кто и почему предложил разграничить законом понятия «русский» и «российский»

По мнению Алексея Арестовича, украинцы должны признать русский язык одним из исторических в нашем государстве

сегодня, 11:03
Автор:

Вечканова Елена

Закон должен разделить понятия "русский" и "российский" на территории Украины. По словам внештатного советника руководителя Офиса президента (ОП), спикера отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Арестовича, это поможет уладить многие конфликтные вопросы. Информацию сообщает "Украина 24".

Кто и почему предложил разграничить законом понятия «русский» и «российский»

Как объяснил чиновник, понятия "русского языка" и "русской культуры" плотно переплетены с украинским государством. Именно поэтому характеристики "российский" и "русский" должны быть официально разграничены, чтобы никого не путать.

"Кстати, он [русский язык — ред.] возник в Украине, это наш исторический язык — так же как и украинский", — подчеркнул в своем выступлении Алексей Арестович.

Помимо прочего, чиновник упомянул о том, что не поддерживает языковой закон, защищающий украинский язык, в том варианте, в котором документ существует сейчас.

Не оставил в стороне Арестович и высказывания омбудсмена Тараса Креминя о предложении покинуть Украину всем, кому не нравится государственный язык или закон, который регулирует его использование.

По мнению Алексея Арестовича, Креминь был на эмоциях, когда предложил "собирать вещи" всем противникам документа. Нашим же политикам, убежден советник главы ОП, пора прекратить культурную войну внутри страны.

"Моя политика проста: украинскому языку — поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования", — сказал Арестович, напомнив, что последнее гарантировано положениями Конституции.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему трансляция российских фильмов может стать настоящим ударом для украинской нацбезопасности. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие нормы языкового закона вступили в силу с июля 2021 года.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/11936-v-ukraine-nuzhno-zakonodatelno-razdelit-ponyatiya-rossiyskiy-i-russkiy-arestovich
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