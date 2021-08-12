Кто и почему предложил разграничить законом понятия «русский» и «российский»

Закон должен разделить понятия "русский" и "российский" на территории Украины. По словам внештатного советника руководителя Офиса президента (ОП), спикера отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Алексея Арестовича, это поможет уладить многие конфликтные вопросы. Информацию сообщает "Украина 24".



Как объяснил чиновник, понятия "русского языка" и "русской культуры" плотно переплетены с украинским государством. Именно поэтому характеристики "российский" и "русский" должны быть официально разграничены, чтобы никого не путать.

"Кстати, он [ русский яз ык — ред.] возник в Украине, это наш исторический язык — так же как и украинский", — подчеркнул в своем выступлении Алексей Арестович.

Помимо прочего, чиновник упомянул о том, что не поддерживает языковой закон, защищающий украинский язык, в том варианте, в котором документ существует сейчас.

Не оставил в стороне Арестович и высказывания омбудсмена Тараса Креминя о предложении покинуть Украину всем, кому не нравится государственный язык или закон, который регулирует его использование.

По мнению Алексея Арестовича, Креминь был на эмоциях, когда предложил "собирать вещи" всем противникам документа. Нашим же политикам, убежден советник главы ОП, пора прекратить культурную войну внутри страны.

"Моя политика проста: украинскому языку — поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования ", — сказал Арестович, напомнив, что последнее гарантировано положениями Конституции.

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