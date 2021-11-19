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«Крот» сидит на Банковой: Павел Нусс рассказал, о чем власти пора всерьез обеспокоиться

Аналитик считает, что власти пришло время готовиться к криминальному преследованию за преступления против государства

сегодня, 10:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Возмущение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка публикации журналисткой Яниной Соколовой документов украинской разведки по "вагнеровцам" не выдерживают критики. Все дело в том, что вина здесь не на журналистке, а на власти, которая, по факту, пошла на то, чтобы совершить акт государственной измены. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение высказал известный украинский политический аналитик Павел Нусс. 

«Крот» сидит на Банковой: Павел Нусс рассказал, о чем власти пора всерьез обеспокоиться

Офис президента. Фото: Зеркало недели

"Миша, не телеведущая Соколова совершила акт государственной измены, предав национальные специальные службы и превосходную спецоперацию. "Крот" сидит на Банковой, и беспокоиться о том, что переданные Янине теми же разведчиками документы будут изучены врагом, не нужно. Вы давно это сделали, когда пошли на сговор с Кремлём ради иллюзорного перемирия", – отметил Павел Нусс, комментируя заявление Подоляка. 

Аналитик добавляет, россияне точно знают, кто "слил" спецоперацию и держат этого человека этой информацией на крючке, а возможно даже завербовали. В руководстве государства может быть завербован агент россиян, которого шантажировали и продолжают шантажировать. 

Павел Нусс подчеркивает, не нужно забывать, что Янина Соколова вряд ли обнародовала документы без согласования своих действий с источником в спецслужбах. 

"Вместо того, чтобы нападать на журналиста, задумайтесь о том, что спецслужбы таким образом выступают с протестом против ваших же деструктивных действий. Расследование Bellingcat и обнародование документов Соколовой говорит о том, что все заявления о том, что украинской спецоперации не было, оказалось наглой, откровенной и грязной ложью Зеленского и Ермака. И документы это ещё раз подтвердили. Делайте выводы и готовьтесь к криминальному преследованию за преступления против государства", – подытожил Павел Нусс.

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Источник: https://comments.ua/
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