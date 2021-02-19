Кравчук заявил, что в Украине можно запретить Порошенко и Зеленского

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что в Украине не должно быть неприкасаемых перед законом и в случае наличия оснований, то можно "запретить" и Порошенко, и Зеленского, и самого Кравчука. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

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Кравчуку задали вопрос о том, можно ли наложить санкции на конкретные персоналии. Речь шла о Викторе Медведчуке и блокировке связанных с ним каналов.

Он ответил, что можно запретить любого, если для этого будут оснований. Первый президент подчеркнул, что все должны быть равны перед законом и не считать себя неприкасаемыми, в том числе и действующий президент Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.

Кравчук сказал, что если будут доказательства того, что Медведчук представляет Кремль в Украине, то он должен нести ответственность.

Он сказал, что люди, которые ответственны за разжигание и поддержание войны должны быть наказаны, именно это, по мнению Кравчука поможет дать обществу спокойствие.

Справка: 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, который владел каналами 112, NewsOne и Zik.

Президент Зеленский заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО.

Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Порошенко официально купил телеканал "Прямой".

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