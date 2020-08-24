Кравчук: "У меня к Медведчуку есть только один вопрос"

Действующий глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук заявил, что у него есть ряд претензий к деятельности главы парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведчука, но при этом готов искать компромиссы для достижения общей цели, сегодня таковая - достижение мира на востоке Украины. Об этом политик заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Так, по мнению Кравчука, Медведчук не просто открыто встречается с представителями Кремля в Москве, но и под разного рода прикрытиями ведет в Украине пророссийскую политику.

"Тем не менее я недавно с ним говорил с ним по телефону и сказал, что готов с ним встречаться. Не хочу из этого делать тайны. Встречаться надо со всеми, это политика. Не надо делить людей на хороших и плохих, но подписывать надо только те документы, которые служат на пользу Украине. У нас часто политики не хотят встречаться, а потом в темноте, каких-то кладовках подписывают договоры, что на пользу нашей стране не идут", - укорил коллег первый президент.

При этом он анонсировал свою беседу с Медведчуком и то, о чем он может говорить со столь опальным политиком.

"У меня к нему будет только один вопрос: у тебя пророссийская позиция, но жить ты хочешь в Украине? Ты хочешь, чтоб Украина была лучше или тебя все устраивает, как сейчас? Ты хочешь, чтоб Украина стала почетной страной и за рубежом, чтоб каждый гражданин Украины с гордостью отзывался о месте жительства? Он ответит мне "да". Тогда мы будем работать для этого, а любить, общаться и дружить можешь с кем угодно, меня это не касается. Служи, пожалуйста, Украине, а прислуживать можешь кому хочешь", - заключил Леонид Кравчук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как отозвался Леонид Кравчук о своей первой и единственной встрече в прямом эфире с самой заметной пропагандисткой Кремля Ольгой Скабеевой.













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