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Главная Новости Политика внутренняя политика Кравчук рассказал, кто может стать новым участником ТКГ по Донбассу
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Кравчук рассказал, кто может стать новым участником ТКГ по Донбассу

Сейчас с Витольдом Фокиным ведутся переговоры

сегодня, 20:21
Автор:

Татьяна Веремеева
Кравчук рассказал, кто может стать новым участником ТКГ по Донбассу

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Сейчас с ним ведутся переговоры. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24", передает "РБК-Украина".

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине – Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – заявил он.

При этом он добавил, что участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Ранее "Комментарии" писали, что первый президент Украины Леонид Кравчук, который представляет теперь Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, не исключает кадровых изменений в украинской делегации. Кравчук уточнил, что в следующий понедельник состоится встреча украинской делегации для определения дальнейших шагов, а когда возможна следующая встреча Трехсторонней группы – пока не известно.


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