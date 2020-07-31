Кравчук рассказал, кто может стать новым участником ТКГ по Донбассу

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Сейчас с ним ведутся переговоры. Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала "Украина 24", передает "РБК-Украина".



"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине – Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", – заявил он.

При этом он добавил, что участники украинской делегации планируют собраться 3 августа.

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Ранее "Комментарии" писали, что первый президент Украины Леонид Кравчук, который представляет теперь Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, не исключает кадровых изменений в украинской делегации. Кравчук уточнил, что в следующий понедельник состоится встреча украинской делегации для определения дальнейших шагов, а когда возможна следующая встреча Трехсторонней группы – пока не известно.

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