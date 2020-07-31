Кравчук рассказал, кто может стать новым участником ТКГ по Донбассу

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Татьяна Веремеева
Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый
премьер-министр Украины Витольд Фокин. Сейчас с ним ведутся переговоры. Об этом
сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала "Украина
24", передает "РБК-Украина".
"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в
Украине – Витольдом Фокином. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы
хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог
сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там
живут", – заявил он.
При этом он добавил, что участники украинской делегации планируют собраться
3 августа.
30 июля президент Владимир Зеленский назначил Кравчука главой украинской
делегации в ТКГ.
Ранее "Комментарии" писали, что первый президент Украины Леонид Кравчук,
который представляет теперь Украину в Трехсторонней контактной группе по
урегулированию конфликта на Донбассе, не
исключает кадровых изменений в украинской делегации. Кравчук уточнил, что в
следующий понедельник состоится встреча украинской делегации для определения
дальнейших шагов, а когда возможна следующая встреча Трехсторонней группы –
пока не известно.
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