kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.08.2020

BTC/USD

11815.43

ETH/USD

412.80

LTC/USD

63.15

НБУ 19.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе

Глава делегации ТКГ разложил все по полочкам

сегодня, 10:37
Автор:

Владимир Лавский

Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал, как поскорее закончить военные действия. Своими мыслями он поделился в интервью RT. 

"Я хочу, чтобы в следующем году мы могли говорить о том, что если, допустим, дорога до мира у нас составляет 10 км, то 7 км мы уже прошли, осталось три. Или прошли всю дорогу. Это моя великая мечта. Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески. Я в это верю. Верю в то, что мы сможем это сделать. Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину. Леонид Макарович Кравчук никогда не подпишет никакого документа и не будет ни с кем обсуждать вопросы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это красные линии, я их обсуждать не буду. Потому что это воля украинского народа. Это воля моего народа и моей земли", - сказал Кравчук. 

Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе

Ранее "Комментарии" сообщали о планах Путина на Донбассе, по мнению Леонида Кавчука. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!