Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал, как поскорее закончить военные действия. Своими мыслями он поделился в интервью RT.

"Я хочу, чтобы в следующем году мы могли говорить о том, что если, допустим, дорога до мира у нас составляет 10 км, то 7 км мы уже прошли, осталось три. Или прошли всю дорогу. Это моя великая мечта. Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески. Я в это верю. Верю в то, что мы сможем это сделать. Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину. Леонид Макарович Кравчук никогда не подпишет никакого документа и не будет ни с кем обсуждать вопросы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Это красные линии, я их обсуждать не буду. Потому что это воля украинского народа. Это воля моего народа и моей земли", - сказал Кравчук.

Ранее "Комментарии" сообщали о планах Путина на Донбассе, по мнению Леонида Кавчука.





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