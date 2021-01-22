Кравчук пытается сорвать освобождение пленных, которое организовал Медведчук - политолог

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Станислав Молчанов
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук готов сорвать освобождение украинок, удерживаемых в ОРДЛО, лишь бы помешать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку
Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук
Об этом политолог Кирилл Молчанов написал на своей странице в Facebook.
Политолог указал, что глава делегации в ТКГ заявил о готовности Киева говорить с ОРДЛО как с государством, "лишь бы только Медведчуку не отдавали пленных (...) В ОРДЛО послали далеко и прямо".
Эксперт также прокомментировал заявление Кравчука о приостановке процесса освобождения украинок.
Напомним, что Блогер Владислав Мулык считает, что заявление омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что ОРДЛО в ближайшее время передаст в одностороннем порядке девятерых удерживаемых лиц, может привести к срыву договоренностей председателя политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о передаче четырех украинок.
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