Кравчук пытается сорвать освобождение пленных, которое организовал Медведчук - политолог

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук готов сорвать освобождение украинок, удерживаемых в ОРДЛО, лишь бы помешать главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку



Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук

Об этом политолог Кирилл Молчанов написал на своей странице в Facebook.



"У главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука истерика. Всю неделю он занимается тем, что пытается сорвать освобождение из ОРДЛО четырех украинок. Кравчук, когда узнал, что власти ОРДЛО предложили главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку забрать людей, вышел в эфир и заявил, что сделает все, чтобы этого не произошло", — отметил Молчанов.

Политолог указал, что глава делегации в ТКГ заявил о готовности Киева говорить с ОРДЛО как с государством, "лишь бы только Медведчуку не отдавали пленных (...) В ОРДЛО послали далеко и прямо".



Эксперт также прокомментировал заявление Кравчука о приостановке процесса освобождения украинок.



"Но старик не сдается. Вчера он радостно заявил, что процесс передачи пленных граждан Украины Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел. Но ведь он и не должен лететь! Если бы господин Кравчук хоть малость интересовался происходящим, он бы знал, что Медведчук подал заявку на прохождение освобожденными КПВВ Майорск. Такие как Кравчук не способствую миру, а лишь отдаляют его", — подытожил Кирилл Молчанов.



Напомним, что Блогер Владислав Мулык считает, что заявление омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что ОРДЛО в ближайшее время передаст в одностороннем порядке девятерых удерживаемых лиц, может привести к срыву договоренностей председателя политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о передаче четырех украинок.

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