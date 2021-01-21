Освобождение украинцев из ОРДЛО, инициированное Медведчуком, может сорваться – Мулык

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Станислав Молчанов
Блогер Владислав
Мулык считает, что заявление омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что ОРДЛО в
ближайшее время передаст в одностороннем порядке девятерых удерживаемых лиц, может
привести к срыву договоренностей председателя политсовета "Оппозиционная
платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о передаче четырех украинок. Об
этом Мулык написал на своей странице в Facebook.
В. Медведчук. Фото из открытых источников
По мнению блогера, омбудсмен совсем не занималась вопросом освобождения украинцев
из ОРДЛО, но теперь почему-то высказывает свои ожидания.
Как сообщалось ранее, глава
ОБСЕ побывала на линии разграничения на Донбассе. Руководительница ОБСЕ Анн
Линде подчеркнула, что это уже не первый ее визит на украинский Донбасс, где
ведутся военные действия.
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