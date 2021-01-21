Освобождение украинцев из ОРДЛО, инициированное Медведчуком, может сорваться – Мулык

Блогер Владислав Мулык считает, что заявление омбудсмена Людмилы Денисовой о том, что ОРДЛО в ближайшее время передаст в одностороннем порядке девятерых удерживаемых лиц, может привести к срыву договоренностей председателя политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о передаче четырех украинок. Об этом Мулык написал на своей странице в Facebook.

В. Медведчук. Фото из открытых источников

"Денисова заявила о том, что чуть ли не в ближайшие часы ожидается передача со стороны ОРДЛО в одностороннем порядке аж девятерых удерживаемых лиц", — говорится в сообщении Мулыка.

По мнению блогера, омбудсмен совсем не занималась вопросом освобождения украинцев из ОРДЛО, но теперь почему-то высказывает свои ожидания.

"А ожидает она одного: что те переговоры, которые спокойно, несмотря на всю грязь, которые льют "профессиональные патриоты", упорно ведет Виктор Медведчук с ОРДЛО (по поводу освобождения четырех украинок) – сорвутся. А вместе с Денисовой этого ожидает и вся нынешняя зелено-коричневая власть...", — считает блогер Владислав Мулык.

Как сообщалось ранее, глава ОБСЕ побывала на линии разграничения на Донбассе. Руководительница ОБСЕ Анн Линде подчеркнула, что это уже не первый ее визит на украинский Донбасс, где ведутся военные действия.

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