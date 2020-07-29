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Кравчук ответил, готов ли возглавить ТКГ по Донбассу

Кравчук говорит, что в ТКГ по Донбассу войдет либо он, либо Резников

сегодня, 13:44
Автор:

Елена Волкова
Кравчук ответил, готов ли возглавить ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук заявил, что готов войти в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, однако на данный момент официального предложения от действующего главы государства нет. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сегодня".

Он также считает, что и назначение вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова главой украинской делегации в ТКГ будет хорошим шагом, если так решит президент.

"Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?" – сказал Кравчук.

Напомним, 28 июля стало известно, что Леонид Кучма покидает пост главы украинской делегации в ТКГ. Также отмечалось, что второй президент Украины еще несколько месяцев назад просился на покой.


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