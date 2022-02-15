Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к подписантам Будапештского меморандума

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко публично обратились к лидерам государств-подписантов Будапештского меморандума с призывом доказать, что этот документ не был обманом. Как информирует издание "Комментарии", текст обращения опубликован на сайте президентского фонда "Украина".

Кучма, Кравчук, Ющенко. Фото: Украинформ

Экс-главы государств напоминают, что почти три десятилетия назад пять ядерных государств заверили Украину в том, что ее территориальной целостности ничего не угрожает.

Кравчук, Кучма и Ющенко подчеркивают, если бы не было тогда заверений со стороны пяти ядерных государств, то Украина бы не пошла на то, чтобы отказаться от ядерного оружия. В то время у Украины был третий в мире ядерный арсенал и в разы превышал ядерный арсенал Франции, Великобритании и КНР.

При этом еще в 2014-м году Россия вторглась в Украину, но реакции подписантов Будапештского меморандума не последовало. Сегодня история повторяется и Украине угрожают сразу с трех сторон. Украинцы могут оказаться заложниками энергетической, экономической блокады. Кроме того, Украина может оказаться в морской блокаде с юга.

При этом президенты обращают внимание общественности, что те государства, которые подписались под Будапештским меморандумом, также гарантировали Украине, что на страну не будет осуществляться экономическое давление.

Президенты возмутились, что в итоге Украина вместо поддержки и защиты столкнулась с паникой, которую разгоняют подписанты Будапештского меморандума и призывают своих граждан спешно покидать Украину, опасаясь российского вторжения.

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