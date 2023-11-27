"Красные линии существуют": Безуглую хотят лишить должности в комитете по нацбезопасности

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Кривошеев зарегистрировал в Верховной Раде постановление об освобождении Марьяны Безуглой от должности заместителя председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом Кривошеев сообщил на своей странице в Facebook, пишет портал "Комментарии".

Безуглую хотят уволить с должности в комитете по нацбезопасности. Фото из открытых источников

Нардеп от "Слуги народа" убежден, что Безуглая не может продолжать работу в комитете по нацбезопасности после того, как призвала Валерия Залужного покинуть пост Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

"Красные линии существуют. Украинский народ в условиях войны продемонстрировал, что может быть солидарен. Госпожа Безуглая не может оставаться в должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Точка", — подчеркнул Игорь Кривошеев.

В проекте постановления Кривошеев предлагает отозвать Безуглую с должности в комитете из-за неудовлетворительной работе.

Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку из-за несостоятельности предоставить план замысла действий на 2024 год. Безуглая утверждает, что Валерий Залужный не предложил плана действий на следующий год. Она указала, что в 2024 году не заложена покупка турникетов.

Также "Комментарии" сообщали, что после скандального заявления о необходимости главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку Марьяна Белуглая продолжила критиковать высшее военное руководство Украины. Безуглая заявила, что планы для обороны составляет не президент, а военные. Именно они определяют риски, строят оборону и наступление. По ее словам, в 2021 году генерал США Марк Милли просил обратить внимание на минирование границ, однако Залужный спорил о ситуации и некоторое время не общался с американскими партнерами.



