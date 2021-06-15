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Главная Новости Политика внутренняя политика «Коррозия в госмашине»: как прокуратура борется с коррупцией в Украине
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«Коррозия в госмашине»: как прокуратура борется с коррупцией в Украине

Генпрокурор заявила, что усилия органов правопорядка направлены на ежедневное противодействие коррупции

сегодня, 13:23
Автор:

Корольова Аліна

В Украине продолжается второй день всеукраинского форума "Украина 30" Экономика без олигархов". Главные темы обсуждения — деолигархизация и преодоления коррупции в Украине, противодействие влиянию олигархов и законодательная база для борьбы с олигархами.

«Коррозия в госмашине»: как прокуратура борется с коррупцией в Украине

Ирина Венедиктова. Фото: ОП

Спикером выступила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. О чём говорила чиновница, подробнее сообщает "Комментарии".

Рассказывая о вызовах и приоритетах, Венедиктова, прежде всего, заверила, что ее команда ежедневно направляет максимум усилий на противодействие коррупции.

"Могу вас заверить, что усилия органов правопорядка и прокуроров нацелены на ежедневную борьбу с этим (коррупцией — прим. ред.) негативным явлением", — сказала она.

Генпрокурор отметила, что каждый день в суд направляется минимум 11 производств о коррупционных правонарушениях, и в этом году их количество существенно увеличилось. Она добавила, что на сегодня фокус внимания сосредоточен, в первую очередь, на делах о присвоении и растрате государственных средств должностными лицами.

"Прежде всего, мы сосредоточили усилия на противодействии присвоению и растрате путем злоупотребления должностными лицами своим служебным положением. Как результат, за прошлый год имеем наполовину больше направленных в суд производств этой категории — это две тысячи", — заявила прокурор.

Венедиктова отметила, что органы правопорядка принимают все необходимые меры "для реализации принципа неотвратимости наказания". По ее словам, если в прошлом году было осуждено 620 коррупционеров, то в этом году их количество увеличилось уже на четверть.

Руководительница Офиса генеральной прокуратуры назвала коррупцию "коррозией в государственной машине", которая подрывает развитие страны в целом, а больше всего — в инвестиционной сфере. Она также отметила, что проблема зависимости государственных чиновников и политиков от влиятельных и богатых бизнесменов значительно серьезнее, чем может показаться на первый взгляд.

 Ирина Венедиктова обратила внимание на то, что борьба с коррупцией должна стать первоочередной задачей для всего гражданского общества, а не только для антикоррупционных институтов.

"Чтобы достичь нужного результата, всё гражданское общество должно перестать давать взятки. Ну и конечно же, их брать. Нам необходимо бороться не только с последствиями коррупции, но и, в первую очередь, с ее причинами и источниками. Это — олигархическая система. Это — неукротимая бюрократия", — отметила она.

Чиновница добавила, что ее команда готова проявить политическую волю и выйти за пределы комфорта, чтобы бороться с коррупцией в государстве. Также она заявила, что сделает всё необходимое, чтобы соблюсти данные обещания.

Напомним, во Всеукраинском форуме "Украина 30" Экономика без олигархов" принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает издание "Комментарии", глава государства во время своего выступления заявил, что впервые за годы независимости, вместо обещаний, они перешли к реальным действиям, потому что ежегодно растет количество борцов с олигархами и самых олигархов.

 


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw
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Обусуждения

Ігор

сегодня, 13:42

Боротись з олігархічною хунтою старців (аналог старечого політбюро) та корумпованою держмашиною, в межах вдосконаленою кнопкодавами-"патріотами" комуністичною системою, не можливо. В нас чиновницькі термітники у п'ять разів більше, ніж вимагає будь-який здоровий глузд. Всі посади куплені, і всі вони прагнуть наблизитись до корита. Тільки повна та швидка заміна системи дасть результат. Як зробили у Східній Європі, яка позбулась московської окупації.

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