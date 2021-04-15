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Главная Новости Политика внутренняя политика "Короля контрабанды" Альперина лишили гражданства Украины – СМИ
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"Короля контрабанды" Альперина лишили гражданства Украины – СМИ

Ранее Вадим Альперин после ареста своего элитного автомобиля добился переоформления его на частную фирму, которую сам же и контролирует

сегодня, 00:30
Автор:

Ольга Чародий

В правительстве Украины проинформировали о лишении гражданства Украины двух фигурантов санкционного списка СНБОУ, которых обвиняют в причастности к контрабанде.

"Короля контрабанды" Альперина лишили гражданства Украины – СМИ

Вадим Альперин (фото из открытых источников)

"Речь идет о Вадиме Альперине (гражданство Израиля) и Александре Еримичуке (гражданство Румынии)", — уточнил собеседник РБК-Украина в Кабинете Министров.

По его информации, уже готовится процедура депортации этих бывших граждан Украины.

Ранее Вадим Альперин после ареста своего элитного автомобиля добился переоформления его на частную фирму, которую сам же и контролирует. Авто арестовали в декабре 2019 года, а два дня спустя сервисный центр МВД перерегистрировал его на ООО "Финод". Якобы Альперин продал машину. Но, как обнаружили прокуроры, фирма принадлежит ему же.

Напомним, украинские пограничники в очередной раз предотвратили незаконный ввоз иностранных товаров в страну. Об изъятии рекордной партии контрабандного какао-порошка сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Пункт пропуска "Ягодин", через который в страну уже неоднократно пытаются доставить незарегистрированные товары, снова стал "героем дня". Соблюдая правила, украинские пограничники решили тщательней проверить один из автомобилей, который ехал из Польши.

Ранее портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу решение СНБО, предусматривающее введение санкций против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами расследования.  Адвокат, правозащитник, народный депутат VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Андрей Помазанов уверен, что одной из причин, по которой время пребывания Зеленского на посту президента точно запомнится украинцам, – это количество проведенных заседаний СНБО и принятых на таких заседаниях решений.





 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/sanktsii-protiv-kontrabandistov-treh-figurantov-1618421885.html
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