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Корбан не возглавляет терроборону Днепра, - начальник регионального управления ТРО «Восток» (ДОКУМЕНТ)

Геннадий Корбан в ряды Вооруженных Сил Украины не призывался и на руководящие должности не назначался

сегодня, 16:54
Автор:

Станислав Молчанов
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Геннадий Корбан в ряды Вооруженных Сил Украины не призывался и на руководящие должности не назначался, а терроборону Днепра возглавляет другой человек. Об этом на журналистский запрос сообщил начальник регионального управления ТРО "Восход", полковник Валерий Курач.

Корбан не возглавляет терроборону Днепра, - начальник регионального управления ТРО «Восток» (ДОКУМЕНТ)

Геннадий Корбан

"Объединенный штаб территориальной обороны подчиняется командующему оперативной группировкой войск "Днепр" оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Господин Корбан Г.А. (1970 г.р.) в ряды Вооруженных Сил Украины не призывался и на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины не назначался. В случае возникновения других вопросов в отношении Корбана Г.А. предлагаю Вам обратиться в Днепропетровскую областную военную администрацию и Днепровский городской совет", — сказано в официальном ответе военных.

Корбан не возглавляет терроборону Днепра, - начальник регионального управления ТРО «Восток» (ДОКУМЕНТ) - фото 2

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский лишил Геннадия Корбана гражданства Украины, которого СМИ назвали "главой терробороны Днепра". Впоследствии днепровский активист Михаил Королев, сейчас воюющий в рядах Национальной гвардии, заявил , что Корбан не является руководителем территориальной обороны города Днепр, а только возглавляет общественную организацию с похожим названием.



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Источник: https://www.dsnews.ua/ukr/politics/korban-ne-vozglavlyaet-terroboronu-dnepra-nachalnik-regionalnogo-upravleniya-tro-vostok-dokument-29072022-463456
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