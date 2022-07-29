Корбан не возглавляет терроборону Днепра, - начальник регионального управления ТРО «Восток» (ДОКУМЕНТ)

Геннадий Корбан в ряды Вооруженных Сил Украины не призывался и на руководящие должности не назначался, а терроборону Днепра возглавляет другой человек. Об этом на журналистский запрос сообщил начальник регионального управления ТРО "Восход", полковник Валерий Курач.

Геннадий Корбан

"Объединенный штаб территориальной обороны подчиняется командующему оперативной группировкой войск "Днепр" оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Господин Корбан Г.А. (1970 г.р.) в ряды Вооруженных Сил Украины не призывался и на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины не назначался. В случае возникновения других вопросов в отношении Корбана Г.А. предлагаю Вам обратиться в Днепропетровскую областную военную администрацию и Днепровский городской совет", — сказано в официальном ответе военных.





Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский лишил Геннадия Корбана гражданства Украины, которого СМИ назвали "главой терробороны Днепра". Впоследствии днепровский активист Михаил Королев, сейчас воюющий в рядах Национальной гвардии, заявил , что Корбан не является руководителем территориальной обороны города Днепр, а только возглавляет общественную организацию с похожим названием.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!