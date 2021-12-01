Конституционный суд показал зубы Зеленскому: присягу назначенных им судей отложили

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Кравцев Сергей
Конституционный суд отложил присягу назначенных президентом Владимиром Зеленским судей КСУ. Суд отказался приводить к присяге судей Александру Петришина и Оксану Грищук. Ранее о назначении таких судей сказал сам глава государства во время пресс-марафона.
Конституционный суд. Фото: из открытых источников
Комментируя информацию, политтехнолог и журналист Виктор Уколов пишет у себя в Facebook, его лично очень сильно поразило такое решение Конституционного суда.
Виктор Уколов объяснил, КСУ состоит из 18 судей, но сейчас в КСУ 15 судей. Формируется суд в равных долях по 6 судей: Президент, Верховная Рада и съезд судей. Каждый судья выбирается на 9 лет, чтобы они не были зависимы от текущей политической власти. Из трех, которых сейчас не хватает, двоих должен выбрать съезд судей и одного Верховная Рада. Квота Президента полностью заполнена, однако в следующем году в мае и сентябре закончатся полномочия Александра Тупицкого и Александра Касминина.
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