Конституционный суд показал зубы Зеленскому: присягу назначенных им судей отложили

Конституционный суд отложил присягу назначенных президентом Владимиром Зеленским судей КСУ. Суд отказался приводить к присяге судей Александру Петришина и Оксану Грищук. Ранее о назначении таких судей сказал сам глава государства во время пресс-марафона.

Конституционный суд. Фото: из открытых источников

Комментируя информацию, политтехнолог и журналист Виктор Уколов пишет у себя в Facebook, его лично очень сильно поразило такое решение Конституционного суда.

"Суд отказался принимать присягу двух судей, незаконно назначенных Зеленским. После защиты украинского языка это уже второй поступок КС, который заслуживает уважения", – отметил политтехнолог.

Виктор Уколов объяснил, КСУ состоит из 18 судей, но сейчас в КСУ 15 судей. Формируется суд в равных долях по 6 судей: Президент, Верховная Рада и съезд судей. Каждый судья выбирается на 9 лет, чтобы они не были зависимы от текущей политической власти. Из трех, которых сейчас не хватает, двоих должен выбрать съезд судей и одного Верховная Рада. Квота Президента полностью заполнена, однако в следующем году в мае и сентябре закончатся полномочия Александра Тупицкого и Александра Касминина.

"Владимир Зеленский настолько нетерпелив, что уволил этих двоих, отменив указы еще Януковича об их назначении. Однако Конституция не предусматривает, что судей КС можно увольнять таким образом – это незаконно и, если сейчас привести к присяге еще двух судей, то квота президента будет превышена. Поэтому Конституционный суд поступил правильно, показав Зеленскому зубы", – прокомментировал Виктор Уколов.

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