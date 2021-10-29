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Комаровский рассказал, почему так и не стал депутатом от «Слуги народа»

Комаровский рассказал, что Зеленский звал его в депутаты

сегодня, 12:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Самый известный педиатр страны Евгений Комаровский признался, что от президента Украины Владимира Зеленского ему действительно поступало предложение идти в нардепы сразу после выборов, но на этом все и закончилось. Как передает издание "Комментарии", об этом Евгений Комаровский рассказал в интервью "Украинской правде".

Комаровский рассказал, почему так и не стал депутатом от «Слуги народа»

Евгений Комаровский. Фото: фейсбук Евгения Комаровского

Что же касается общения с президентом, то Евгений Комаровский ответил, что он не поддерживает связь с Владимиром Зеленским. Видит президента только по телевизору, как и большинство украинцев. Комаровский предположил, что в команде президента его видели исключительно потому, что у него была узнаваемость среди украинцев. 

При этом Евгений Комаровский рассказал, что ему поступало много предложений из разных политических движений, но везде хотели, чтобы он просто постоял рядышком, добавлял своей узнаваемостью рейтинг политическим сила. Но никого не интересовало его мнение, как врача, его взгляды на политические процессы.

По словам Комаровского, в команде Зеленского действовали по такому же принципу. Когда приглашали его, то нужна была именно узнаваемость, чтобы тем самым добавить электоральных балов президенту.

Евгений Комаровский также отметил, что он не может даже представить себе картину, что он получает власть и назначает своего ближайшего друга руководить СБУ. Это есть просто недопустимым.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евгений Комаровский рассказал, что должно произойти, чтобы он принял решение пойти в политику и начать бороться за власть. Доктор намекнул, что это должно быть связано с угрозой его безопасности, а также угрозой безопасности его близких.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/29/7312076/
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