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Комаровский признался, что Ахметов был на дне рождения Шустера

Олигарх Ахметов произнес в честь именинника "невероятный тост"

3 декабря 2021, 23:42
Автор:

Лиля Воробьева
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Самый богатый житель Украины Ринат Ахметов присутствовал на дне рождения популярного тележурналиста Савика Шустера, которое он отмечал в Литве. После того как была опубликована фотография из этого события, вызвавшая немалый резонанс, стало известно, что на личном празднике телезвезды украинской политики были замечены бывший министр МВД Арсен Аваков, известный медик Евгений Комаровский, основатель популярного медиа Дмитрий Гордон и политический деятель Владимир Гройсман.

Комаровский признался, что Ахметов был на дне рождения Шустера

Врач рассказал о дне рождения ведущего Фото: Facebook / Arsen Avakov

Известный олигарх поздравил с личным праздником Шустера. Об этом в комментарии "Новому изданию" рассказал один из приглашенных, доктор Евгений Комаровский.

Он рассказал, что Ахметов произнес тост имениннику.

Как отметил Комаровский, владелец украинских медиа и большого состояния озвучил невероятный тост, желая здоровья человеку, который обходится ему очень дорого. Именно по той причине, что телеведущий никаких тем с ним не согласовывает и делает, что считает нужным. После этого на Ахметова совершает наезды власть и он теряет деньги.

После этого тоста олигарх покинул веселое общество.

Важно, что 22 ноября, не опровергая слухи о том, что создан новый политический проект, Арсен Аваков выставил фото с Гордоном, Комаровским, Шустером и Гройсманом.

При этом, Украинская правда обнародовала расследование, выдвинув возможную версию, что Ахметов мог использовать день рождения Шустера, чтобы переговорить с потенциальными кандидатами, которые смогут стать противниками для действующего президента Владимира Зеленского.

В этом случае доктор Комаровский выразил свое возмущение, выразившись с помощью слов ненормативной лексики.

“Поехали в Вильнюс, чтобы избрать президента. А нахр*на ехать в Вильнюс? Что, нельзя встретиться в Конче-Заспе, чтобы что-нибудь обсудить? Что за дурняк вообще? – эмоционально говорил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Вильнюсе Ахметов мог вести переговоры об изменении действующей власти – расследование


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HaiWTbCNfu4&t=3023s
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