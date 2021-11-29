Комаровский: моя позиция – с Путиным разговаривать можно

Шоумен, главный педиатр страны Евгений Комаровский заявил, что он не изменил своей позиции, которой придерживался ранее, когда заявлял, что прекратить враждовать с Россией можно только через открытый диалог. Комаровский отметил, что у него есть четкая позиция – с Путиным разговаривать можно. Как передает издание "Комментарии", об этом он заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Евгений Комаровский. Фото: ua-rating.com

Евгений Комаровский отметил, что он в очень хороших дружеских отношениях с известным журналистом Дмитрием Гордоном, но у них диаметрально противоположные взгляды по целому ряду пунктов. Но они могут обсуждать острые вопросы и темы уважительно, без хамства, без наездов, понимая, что за разными взглядами не стоят разные бизнес-интересы, а стоит желание обоих добиться добра своим семьям. И нужно вместе пытаться найти компромисс, а люди должны наблюдать за дискуссией.

"Например, у Арсения Петровича есть четкая позиция, что с Путиным разговаривать нельзя. А у меня есть четкая позиция, что с ним разговаривать можно. И наша задача эти позиции публично изложить, а люди оценят качество аргументов", – отметил Комаровский.

По его словам, люди пошли на выборы в 2019-м году и проголосовали за мирный диалог и восстановление контактов между странами. Комаровский подчеркнул, долгожданный мир всей стране обещали, и вся страна в 2019-м году пошла за этот мир голосовать, ведь лучше говорить, чем стрелять.

Читайте также на портале "Комментарии" — Евгений Комаровский рассказал об ультиматуме тем, кто отказывается вакцинироваться.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!