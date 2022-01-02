Колтунович: Порошенко уехал из страны, узнав о подозрении, а Медведчук продолжает бороться с политическим преследованием



















Подозрение в государственной измене, которое было направлено бывшему президенту Украины Петру Порошенко и касается поставок угля из Донбасса в 2014-2015 годах, связано с теми обвинениями, которые инкриминируют и председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Но, в сложившейся ситуации Порошенко уехал из страны за границу, а Медведчук борется с политическим преследованием. Об этом заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире "Першого Незалежного".

Фото: пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

"Не хочу оценивать морально-этические качества пятого президента. Я, например, сравнивал с Виктором Медведчуком. Виктор Медведчук сам пришел, получил то подозрение, подписался лично. И все", — отметил политик.

Колтунович считает, что когда такие вещи происходят, люди понимают реальную цену того или иного государственного деятеля, как он ведет себя в напряженных ситуациях.

По мнению нардепа, обвинение против Петра Порошенко, как и против лидера оппозиции Виктора Медведчука — надуманное и является политическим давлением.

"Они (власть, — ред.) не находят ничего более умного, как конкурировать с оппозиционными партиями. Я напомню, что ОПЗЖ – это вторая оппозиционная фракция в парламенте, а "Европейская солидарность" — третья. Они конкурируют с нами не законами, не поправками, а конкурируют такими политическими преследованиями. Вспомните ситуацию с Медведчуком. Не могли ничего сделать, ничего не нашли, ввели надуманные санкции по финансированию терроризма. В суды зашли, суды так же не могут ничего доказать, но санкции остаются. Это ничто иное, как политические преследования", — подытожил Колтунович.

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