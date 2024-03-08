Кого украинцы считают лидером оппозиции: опрос

Пятого президента Украины Петра Порошенко украинцы считают лидером украинской оппозиции. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Отмечается, что во время опроса респондентам задавали вопрос, кого из публичных деятелей они считают лидером оппозиции – были зачитаны шесть фамилий, из которых просили выбрать кого-то одного (люди могли назвать свой вариант).

Социологи КМИС отмечают, что вопрос не является идентичным электоральному рейтингу или уровню доверия, так как украинцы могут считать кого-то лидером оппозиции, но не голосовать за этого политика.

Согласно опросу, 26% респондентов считают лидером оппозиции главу "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, еще 17% назвали волонтера и шоумена Сергея Притулу.

Далее идут народные депутаты Дмитрий Разумков с 7% и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 5%, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович с 2%, а также лидер запрещенной партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко с 2%.

Еще 3% назвали лидером оппозиции бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, однако его имени не было среди вариантов, которые зачитывали социологи.

Опрос проводился с 17 по 28 февраля методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Были опрошены 2008 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Читайте также на портале "Комментарии" — главными мотивирующими факторами для мобилизации мужчины называют желание защитить Украину и родных, а также месть врагу. Такие данные опроса исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Texty.org.ua по мобилизации.



