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Кого украинцы считают лидером оппозиции: опрос

Большинство респондентов назвали лидером оппозиции пятого президента Петра Порошенко

сегодня, 11:52
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Кравцев Сергей
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Пятого президента Украины Петра Порошенко украинцы считают лидером украинской оппозиции. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Кого украинцы считают лидером оппозиции: опрос

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

Отмечается, что во время опроса респондентам задавали вопрос, кого из публичных деятелей они считают лидером оппозиции – были зачитаны шесть фамилий, из которых просили выбрать кого-то одного (люди могли назвать свой вариант).

Социологи КМИС отмечают, что вопрос не является идентичным электоральному рейтингу или уровню доверия, так как украинцы могут считать кого-то лидером оппозиции, но не голосовать за этого политика. 

Согласно опросу, 26% респондентов считают лидером оппозиции главу "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, еще 17% назвали волонтера и шоумена Сергея Притулу.

Далее идут народные депутаты Дмитрий Разумков с 7% и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 5%, бывший советник Офиса президента Алексей Арестович с 2%, а также лидер запрещенной партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко с 2%. 

Еще 3% назвали лидером оппозиции бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, однако его имени не было среди вариантов, которые зачитывали социологи.

Опрос проводился с 17 по 28 февраля методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Были опрошены 2008 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Читайте также на портале "Комментарии" — главными мотивирующими факторами для мобилизации мужчины называют желание защитить Украину и родных, а также месть врагу. Такие данные опроса исследовательского агентства Info Sapiens по заказу Texty.org.ua по мобилизации.




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1384&page=1
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