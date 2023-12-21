Когда обнародуют законопроект о мобилизации: что сказали в Раде

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Марьян Ощановский
В начале 2024 года граждане Украины смогут ознакомиться с нововведениями, которые Верховная Рада планирует внести в законодательство о мобилизационных и демобилизационных мерах. Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает портал "Комментарии".
Депутаты готовят изменения в закон о мобилизации. Фото из открытых источников
По словам политика, в парламенте почти каждый день проходят обсуждение изменений, которые необходимо внести в закон о мобилизации.
Депутат также отметил, что парламентарии ожидают получить от военного руководства четкие сигналы, почему именно такое количество (речь идет о 450 тысячах новобранцев – ред.) будущих военнослужащих необходимо для секторов безопасности и обороны.
При этом Вениславский отметил, что не совсем согласен с утверждением, что на фронте не хватает военнослужащих.
Политик считает, что изменения в законодательство также должны определять сроки отпусков для военных, которые сейчас воюют.
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