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Когда обнародуют законопроект о мобилизации: что сказали в Раде

В Верховной Раде рассказали, когда опубликуют законопроект о мобилизации

21 декабря 2023, 23:21
Автор:
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Марьян Ощановский
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В начале 2024 года граждане Украины смогут ознакомиться с нововведениями, которые Верховная Рада планирует внести в законодательство о мобилизационных и демобилизационных мерах. Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает портал "Комментарии".

Когда обнародуют законопроект о мобилизации: что сказали в Раде

Депутаты готовят изменения в закон о мобилизации. Фото из открытых источников

По словам политика, в парламенте почти каждый день проходят обсуждение изменений, которые необходимо внести в закон о мобилизации.

"Думаю, уже в первых числах следующего года, когда будем в Комитете финализовать тексты изменений, мы сможем их предложить широкой публике. Я думаю, что они действительно смогут улучшить вопросы мобилизации. Президент четко сказал, чтобы мы каким-то образом стимулировали разными механизмами, в том числе и поощрениями и бонусами, граждан к вступлению в Вооруженные силы", — рассказал Федор Вениславский.

Депутат также отметил, что парламентарии ожидают получить от военного руководства четкие сигналы, почему именно такое количество (речь идет о 450 тысячах новобранцев – ред.) будущих военнослужащих необходимо для секторов безопасности и обороны.

При этом Вениславский отметил, что не совсем согласен с утверждением, что на фронте не хватает военнослужащих.

Политик считает, что изменения в законодательство также должны определять сроки отпусков для военных, которые сейчас воюют.

"Люди, которые воюют уже почти два года, должны иметь ясное понимание, когда они смогут вернуться домой, в длительный отпуск или будут демобилизованы. Это те проблемы, над которыми работают и главнокомандующий Вооруженными силами, и наш Комитет, и Офис президента", — добавил Федор Вениславский.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xP0fHp7MvRk
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