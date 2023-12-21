Когда обнародуют законопроект о мобилизации: что сказали в Раде



















В начале 2024 года граждане Украины смогут ознакомиться с нововведениями, которые Верховная Рада планирует внести в законодательство о мобилизационных и демобилизационных мерах. Об этом сообщил народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает портал "Комментарии".

Депутаты готовят изменения в закон о мобилизации. Фото из открытых источников

По словам политика, в парламенте почти каждый день проходят обсуждение изменений, которые необходимо внести в закон о мобилизации.

"Думаю, уже в первых числах следующего года, когда будем в Комитете финализовать тексты изменений, мы сможем их предложить широкой публике. Я думаю, что они действительно смогут улучшить вопросы мобилизации. Президент четко сказал, чтобы мы каким-то образом стимулировали разными механизмами, в том числе и поощрениями и бонусами, граждан к вступлению в Вооруженные силы", — рассказал Федор Вениславский.

Депутат также отметил, что парламентарии ожидают получить от военного руководства четкие сигналы, почему именно такое количество (речь идет о 450 тысячах новобранцев – ред.) будущих военнослужащих необходимо для секторов безопасности и обороны.

При этом Вениславский отметил, что не совсем согласен с утверждением, что на фронте не хватает военнослужащих.

Политик считает, что изменения в законодательство также должны определять сроки отпусков для военных, которые сейчас воюют.

"Люди, которые воюют уже почти два года, должны иметь ясное понимание, когда они смогут вернуться домой, в длительный отпуск или будут демобилизованы. Это те проблемы, над которыми работают и главнокомандующий Вооруженными силами, и наш Комитет, и Офис президента", — добавил Федор Вениславский.