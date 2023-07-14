Кличко заявил о критической ситуации с мостами в столице

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет об опасной ситуации с автомобильными мостами через Днепр в столице. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, в данный момент ремонтируются Северный и Южный мосты, в аварийном состоянии находятся мост Патона и мост Метро, Дарницкий мост не введен в эксплуатацию, а шестой – Подольско-Воскресенский – до сих пор не достроен.

Кличко заявляет об опасной ситуации с автомобильными мостами

Что касается моста Патона, то мэр сообщил, что город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы он находился в рабочем состоянии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Также в аварийном состоянии мост Метро. Его конструкция в советское время была экспериментальной: таких мостов было всего несколько в СССР. И на сегодняшний день остался только в Киеве. Перестроить его стоит минимум 500 миллионов евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми до войны разрабатывали проект и были договоренности о финансировании масштабного проекта", — информирует городской голова.

Он отмечает, что город разрабатывает проект срочных противоаварийных мер на этом мосту.

"Планируем начать обновление моста Метро в следующем году. Напомню, что часть этого мостового перехода — мост через Русанский пролив — обновили в 2020 году", — подчеркивает Виталий Кличко.

Городской голова отмечает, что чтобы разгрузить и закрыть на ремонт мост Метро, делается все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенского мостового перехода, работы там продолжаются.

Он напомнил, что город ремонтирует Северный мост и заменяет деформационные швы на Южном мосту, где планируется завершить работы до конца лета. С 2018 по 2022 годы в столице провели ремонты на 23 мостовых сооружениях.

“Что же касается Дарницкого моста, о якобы достройке которого сегодня рапортуют. Этот мост – часть инфраструктуры Киева, но находится на балансе не города, а Мининфраструктуры. Потому что более 20 лет объект – в незавершенном состоянии. В течение нескольких лет столица просила передать сооружение на баланс города — чтобы обслуживать и достроить его. Этого так и не произошло. Недавно открыли съезды с моста, но он, подчеркну, до сих пор остается объектом незавершенного строительства, потому что в эксплуатацию не введен”, — подытожил мэр.

