Кличко прячет за президентскими амбициями свои мэрские провалы - эксперт

Мэр Киева Виталий Кличко хочет использовать тему своих мнимых президентских амбиций во избежание ответственности за злоупотребление в столице, а также скрыть свои провалы в качестве городского головы за разговорами о политических преследованиях. Такое мнение в блоге высказал политолог Дмитрий Воронков.

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

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"Карту "президентских амбиций" Кличко вытащил — умышленно или случайно — в свежем интервью с Соней Кошкиной. На прямой вопрос, хочет ли он все еще быть президентом, городской голова не ответил "нет", растекшись традиционно общими фразами о том, что это тяжелый труд, "не привилегия, а большая ответственность", и что до окончания войны озвучивать свои планы не стоит. Впрочем, по его словам, "если потребуются мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я отдам все". В переводе это значит: да, мои амбиции никуда не делись”, — считает эксперт.

Он отмечает, что это лишь часть истории. Когда журналистка спросила Кличко о его трех главных достижениях в должности мэра, он замялся, и, чтобы немного разговорить визави, Кошкина добавляет: "ну ты когда-нибудь перестанешь быть мэром, станешь президентом или нет...".

“В этом моменте Кличко будто схватился за спасательный круг и начал говорить не о достижениях (просто забыл заучить какие-то стандартные ответы?), а о том, что после таких вопросов на Банковой начинают раздражаться и тогда силовики приходят с обысками в мэрию. Интересно, что в предыдущей части Кличко также фактически обвинил Офис Президента и его главу Андрея Ермака в том, что якобы скоординирует деятельность правоохранителей для давления на мэрию”, — написал автор.

По его мнению, "пазл" выглядит следующим образом: "теперь Кличко не просто "вечный кандидат в президенты" (это уже просто общее место), а кандидат, который своими амбициями раздражает действующего президента настолько, что тот сам — или через окружение — пытается его устранить”.

"Очевидно, что это та "броня", надев которую Кличко собирается продержаться в кресле мэра по меньшей мере до очередных выборов в городской совет, а возможно даже попытается переизбраться на следующий срок", — предполагает политолог.

Однако вопросы незаконных застроек, недостроенных мостов и путепроводов с многомиллиардным хищением, несооруженного метро и другие – никуда не исчезают, считает Дмитрий Воронков.

“Уголовные дела об участии руководства города в схемах по выводу средств киевлян в чьи-то карманы, и соответственно обыски в главном здании КГГА и в многочисленных коммунальных предприятиях – тоже не берутся с потолка. Их невозможно скрыть за спортивными успехами прошлых лет, невозможно "перебить" их показательным строительством или реконструкцией нескольких парков или скверов, невозможно спрятать за ширму из западных друзей и партнеров, которые видят только "международную" оболочку мэра-спортсмена в воюющей стране. Однако не видят бесталанного мэра-хозяйственника, за хозяйничество которого город уже не держится кучи, и это еще острее чувствуется именно в воюющей стране”, — говорится в сообщении.

“Сейчас Кличко будет пытаться “продать” себя как единственного достойного/равного кандидата на президентских выборах. …Единственной целью сказанных слов и совершенных действий будет создать образ политического мученика/изгнанника, которому "подрезали крылья на взлете". И при этом уйти с должности "гордо подняв голову". Однако так и не понес ответственности за то, во что он превратил самый большой и самый главный город страны. И вот этого как раз допустить нельзя”, — резюмирует блоггер.



