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Кличко о планах насчет вакцинации в Киеве

Как считает мэр Киева Виталий Кличко, очереди стоят в других странах, даже в развитых, таких как Германия, Австрия, Франция, у них также срыв поставок вакцины

сегодня, 22:41
Автор:

Ольга Чародий

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица намерена самостоятельно закупать вакцину от коронавируса для своих нужд. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

Кличко о планах насчет вакцинации в Киеве

Виталий Кличко (фото из открытых источников)

"На сегодняшний день крайне важная составляющая – объединять усилия перед теми вызовами, которые у нас есть... Мы понимаем, что в стране создан ковидный фонд, что в госбюджете недостаточно денег, что много вызовов…", — считает Кличко.

По его словам, очереди стоят в других странах, даже в развитых, таких как Германия, Австрия, Франция, у них также срыв поставок вакцины.

"В этом направлении город также дает свои деньги, более того, я использую свои связи, чтобы получить вакцину", — заявил мэр.

 Как сообщали  ранее более 470 тыс. доз вакцины Pfizer получит Украина до конца мая для прививки работников образования. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В Украине также готовятся к вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", отметил глава правительства. По его словам, в стране планируют открытие соответствующих прививочных центров. Первые такие пункты откроют в крупных городах. Поставку очередной партии вакцины Pfizer ранее анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов. Она должна была прибыть сегодня, 17 мая.

Также в рамках инициативы COVAX Украина ожидает вакцину AstraZeneca. По последним данным Минздрава, в Украине с начала вакцинации привито от COVID-19 более 940 тыс. украинцев. Из них получили две дозы вакцины и завершили вакцинацию почти 18,4 тыс. В лист ожидания вакцинации записались более 558,8 тыс. человек.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BB4lOogs9w8
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