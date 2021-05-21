Кличко о планах насчет вакцинации в Киеве

BTC/USD
36263.22
ETH/USD
2367.41
LTC/USD
175.76
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица намерена
самостоятельно закупать вакцину от коронавируса для своих нужд. Об этом он
заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале
"Украина 24".
Виталий Кличко (фото из открытых источников)
По его словам, очереди стоят в других странах, даже в развитых,
таких как Германия, Австрия, Франция, у них также срыв поставок вакцины.
Также в рамках инициативы COVAX Украина ожидает вакцину AstraZeneca. По последним данным Минздрава, в Украине с начала вакцинации привито от COVID-19 более 940 тыс. украинцев. Из них получили две дозы вакцины и завершили вакцинацию почти 18,4 тыс. В лист ожидания вакцинации записались более 558,8 тыс. человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
5.10 партия
сегодня, 21:58
Посадите уже кто-нибудь эту воровскую гниду на зону !