Кива потроллил журналистку Бигуса: посоветовал не стесняться отца с паспортом РФ

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал информацию о том, что отец журналистки проекта bigus.info Леси Ивановой получил российский паспорт и на данный момент проживает в Крыму, передают Вести.

Илья Кива - фото из открытых источников

По его словам, такие факты не стоит скрывать и самих родственников не стоит стесняться.

"И в данном случае это и есть цинизм их и их аморальность. Если мои родственники живут в Москве – это и не моя гордость, это просто географическое проживание моих родственников, не более того. А делать из этого преступление — это сумасшествие, которым пропитано наше общество. И как раз подобные Бигусы умело играют и зарабатывают на этом деньги", — прокомментировал нардеп.

Также Кива отметил, что считает проект Дениса Бигуса – организацией для зарабатывания денег с помощью подготовки заказных материалов, которые никак не связаны с журналистикой. По его словам, проект Бигуса — это проект "через который успешно дискредитируют людей, манипулируют информацией и зарабатывают деньги".

"На самом деле вся организация Бигуса — это организация, которая системно занимается публикацией материалов на заказ – зарабатывает деньги. И является неоднократным участником судебных разбирательств, с подачи граждан Украины, которые требовали справедливости и опровержения информации, которая подавалась Бигусом. Поэтому все кто работает в Бигус – от них ждать чистоты и морали не стоит. Они просто создали проект, через который они успешно дискредитируют людей, манипулируют информацией и зарабатывают деньги. И с журналистикой это вообще не связано. У них каждый материал имеет заказчика и свои деньги, как и псевдо журналисты которые там работают", — заявил нардеп.

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