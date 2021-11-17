Кирилл Тимошенко получил скидку на особняк в обмен на встречу Самусева с Монастырским - СМИ

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко получил многомилионную скидку на особняк в обмен на знакомство девелопера Сергея Самусева с новым министром внутренних дел Денисом Монастырским. Об этом сообщает портал "delo", ссылаясь на источник в Офисе президента.

Сергей Самусев. Фото из открытых источников

Так, по информации издания, 2 января 2021 года Тимошенко сделал жене Алене новогодний подарок — оформил на нее особняк на 354 кв. м и 27 соток земли в коттеджном городке "Альпийка" в селе Подгорцы под Киевом. Когда о дорогой покупке узнали журналисты, Тимошенко объяснил, что потратил на дом 5 млн грн.

Отмечается, что коттеджный городок "Альпийка" построила компания Сергея Самусева "Золотые ворота". На популярном маркетплейсе минимальная цена коттеджа стартует от 13 млн грн.

По данным источника портала в ОП, Самусев продал Тимошенко резиденцию вдвое дешевле в обмен на добрые взаимоотношения и содействие в решении бизнес-вопросов в будущем. И уже летом 2021 года девелопер воспользовался новыми связями, попросив Тимошенко устроить для него встречу с главой МВД Монастырским.

Начиная с сентября 2021 года Самусев активно размещает на своей странице в Facebook посты, восхваляющие инициативы министра Монастырского, а также принимает участие в его встречах с представителями бизнеса.

Как пишет издание, Сергей Самусев является близким соратником Виктора Медведчука и часть его компаний продолжает работать в оккупированном Крыму.

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