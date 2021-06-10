Киевские областные депутаты поддержали главу ОГА Василия Володина и выразили ему абсолютное доверие

Сегодня произошло важное и довольно долго ожидаемое в Киевской области событие. Депутаты областного совета наконец собрались и поддержали изменения для ряда социальных областных программ. Это важное событие дает возможность привлечь областные средства на развитие региона, ремонты дорог и поддержку медицины, которой, по прогнозам медицинских экспертов, придется снова столкнуться с эпидемическими проблемами.



Киевская ОГА утвердила отчет Василия Володина. Фото: пресс-служба ОГА

Также 10 июня во время сессии прозвучал еще один сигнал о том, что в области таки найдено взаимопонимание между различными ветвями власти. Председатель облгосадминистрации Василий Володин представил на суд народных избранников отчет о работе в 2020 году. Депутаты областного совета его, как и внесение изменений в программы и бюджет области, поддержали.

Володин смог объединить зал и получил единодушную поддержку всех фракций, что является нонсенсом для политической жизни Киевской области. Предложения главы области нашли единогласную поддержку среди всех фракций.

Это на фоне того, что в последнее время некоторые "эксперты" активно прочили Володину окончание карьеры областного руководителя. Речь шла и о смещении с должности, и о вынесении недоверия депутатами облсовета.

Однако "гадания на кофейной гуще" не оправдались и реальность свидетельствует о другом. Отчет принят, Володин смог проявить свои дипломатические и лидерские качества, договориться с депутатами совета. А они, кстати, достаточно разнонаправленные: "Европейская солидарность", "Слуги", "За будущее", "Батькивщина", ОПЗЖ — все краски радуги, так сказать. Тем более ценно то, что все они смогли наконец договориться и демонстрируют готовность работать, а не разводить разговоры.

Насчет Володина и принятия его отчета: если посмотреть внимательно и объективно, то эта поддержка не удивительна. Киевская область, несмотря на разные значительные негативные экономические и политические события на протяжении прошлого года, смогла продемонстрировать хорошие экономические показатели. Это и увеличение количества выполненных областных целевых программ, и качественное выполнение проекта "Большая стройка", который так лелеет президент, и то же преодоление коронавируса.

Инвесторы вкладывают свои средства именно в Киевской области, а это и местные бюджеты, и новые рабочие места.

Поэтому пока Киевская область может понемногу выдохнуть и продолжить лечить, строить, ремонтировать, жить нормальной спокойной жизнью. Что же будет дальше, история покажет.

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