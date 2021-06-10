logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Киевские областные депутаты поддержали главу ОГА Василия Володина и выразили ему абсолютное доверие
commentss НОВОСТИ Все новости

Киевские областные депутаты поддержали главу ОГА Василия Володина и выразили ему абсолютное доверие

Отчет главы столичной ОГА утвердили представители разных политических сил

сегодня, 18:20
Автор:

Станислав Молчанов

Сегодня произошло важное и довольно долго ожидаемое в Киевской области событие. Депутаты областного совета наконец собрались и поддержали изменения для ряда социальных областных программ. Это важное событие дает возможность привлечь областные средства на развитие региона, ремонты дорог и поддержку медицины, которой, по прогнозам медицинских экспертов, придется снова столкнуться с эпидемическими проблемами.

Киевские областные депутаты поддержали главу ОГА Василия Володина и выразили ему абсолютное доверие

Киевская ОГА утвердила отчет Василия Володина. Фото: пресс-служба ОГА

Также 10 июня во время сессии прозвучал еще один сигнал о том, что в области таки найдено взаимопонимание между различными ветвями власти. Председатель облгосадминистрации Василий Володин представил на суд народных избранников отчет о работе в 2020 году. Депутаты областного совета его, как и внесение изменений в программы и бюджет области, поддержали. 

Володин смог объединить зал и получил единодушную поддержку всех фракций, что является нонсенсом для политической жизни Киевской области. Предложения главы области нашли единогласную поддержку среди всех фракций.

Это на фоне того, что в последнее время некоторые "эксперты" активно прочили Володину окончание карьеры областного руководителя. Речь шла и о смещении с должности, и о вынесении недоверия депутатами облсовета.

Киевские областные депутаты поддержали главу ОГА Василия Володина и выразили ему абсолютное доверие - фото 2
Киевские областные депутаты поддержали главу ОГА Василия Володина и выразили ему абсолютное доверие - фото 3

Однако "гадания на кофейной гуще" не оправдались и реальность свидетельствует о другом. Отчет принят, Володин смог проявить свои дипломатические и лидерские качества, договориться с депутатами совета. А они, кстати, достаточно разнонаправленные: "Европейская солидарность", "Слуги", "За будущее", "Батькивщина", ОПЗЖ — все краски радуги, так сказать. Тем более ценно то, что все они смогли наконец договориться и демонстрируют готовность работать, а не разводить разговоры.

Насчет Володина и принятия его отчета: если посмотреть внимательно и объективно, то эта поддержка не удивительна. Киевская область, несмотря на разные значительные негативные экономические и политические события на протяжении прошлого года, смогла продемонстрировать хорошие экономические показатели. Это и увеличение количества выполненных областных целевых программ, и качественное выполнение проекта "Большая стройка", который так лелеет президент, и то же преодоление коронавируса.

Инвесторы вкладывают свои средства именно в Киевской области, а это и местные бюджеты, и новые рабочие места.

Поэтому пока Киевская область может понемногу выдохнуть и продолжить лечить, строить, ремонтировать, жить нормальной спокойной жизнью. Что же будет дальше, история покажет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ