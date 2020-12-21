Кейсы против Шкарлета можно использовать в качестве примеров в учебниках по «Информационной войне», - Захарин

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Станислав Молчанов
Все "кейсы против Шкарлета" можно использовать в качестве примеров в учебниках по дисциплине "Информационная война". Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, председатель ОО "Научно-исследовательский институт экономического развития", руководитель патронатной службы министра образования и науки Украины Сергей Захарин.
Фото: МОН
На этой неделе на информационных ресурсах было опубликовано несколько статей, в заголовках которых встречается фамилия "Шкарлет". Так, народный депутат Украины Инна Совсун ( "Голос") обнародовала блог под названием "Зачем лоббируют Шкарлета на должность министра?", Народный депутат Украины Наталия Пипа ( "Голос") — блог под названием "Обещанного Шкарлетом повышения зарплаты не будет" и "Почему я не поддерживаю Шкарлета".
Активность оппонентов Шкарлета была вполне прогнозируемой, считает эксперт. По его словам, информационные атаки против Шкарлета начались еще 3 июня — сразу после того, как стало известно, что он рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность министра.
Например, в СМИ заявлялось, что "Новая украинская школа в зоне риска... Сергей Шкарлет не хочет ее воплощать". На самом деле, говорит Захарин, Шкарлет подписал десяток документов, которые развивают идеи "Новой украинской школы", а также обеспечивают этой реформе надлежащее финансирование.
Также сообщалось, что якобы "вместо обещанного повышения на 28% педагоги самом деле получат 20%". Захарин объясняет, что повышение заработной платы педагогам будет проведено в два этапа, сначала — на 20%, потом — еще на 8%.
Один из многочисленных упреков в сторону Шкарлета, что "министр-плагиатор стыдит Украину".
Как резюмирует Захарин, все "кейсы против Шкарлета" можно использовать в качестве примеров в учебниках по дисциплине "Информационная война".
Напомним, политолог назвал причину истерики против Шкарлета.
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