Кейсы против Шкарлета можно использовать в качестве примеров в учебниках по «Информационной войне», - Захарин

Все "кейсы против Шкарлета" можно использовать в качестве примеров в учебниках по дисциплине "Информационная война". Об этом заявил доктор экономических наук, профессор, председатель ОО "Научно-исследовательский институт экономического развития", руководитель патронатной службы министра образования и науки Украины Сергей Захарин.

Фото: МОН

На этой неделе на информационных ресурсах было опубликовано несколько статей, в заголовках которых встречается фамилия "Шкарлет". Так, народный депутат Украины Инна Совсун ( "Голос") обнародовала блог под названием "Зачем лоббируют Шкарлета на должность министра?", Народный депутат Украины Наталия Пипа ( "Голос") — блог под названием "Обещанного Шкарлетом повышения зарплаты не будет" и "Почему я не поддерживаю Шкарлета".

Активность оппонентов Шкарлета была вполне прогнозируемой, считает эксперт. По его словам, информационные атаки против Шкарлета начались еще 3 июня — сразу после того, как стало известно, что он рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность министра.

"Сначала "грязь" лилась с сайта, зарегистрированного в России и который не имеет никаких выходных данных. Затем подключились "эксперты из социальных сетей". Впоследствии "вброс" появились на сайтах информационных агентств и других информационных ресурсах. До 3 июня никаких обвинений, "компроматов" и "заказухи" в адрес Шкарлета не было", — заявил Захарин.

Например, в СМИ заявлялось, что "Новая украинская школа в зоне риска... Сергей Шкарлет не хочет ее воплощать". На самом деле, говорит Захарин, Шкарлет подписал десяток документов, которые развивают идеи "Новой украинской школы", а также обеспечивают этой реформе надлежащее финансирование.

Также сообщалось, что якобы "вместо обещанного повышения на 28% педагоги самом деле получат 20%". Захарин объясняет, что повышение заработной платы педагогам будет проведено в два этапа, сначала — на 20%, потом — еще на 8%.

Один из многочисленных упреков в сторону Шкарлета, что "министр-плагиатор стыдит Украину".

"Национальный университет "Черниговская политехника", который на основании требований ст.42 Закона Украины "Об образовании" является единственным в стране органом, имеющим право рассматривать вопрос об академической добродетели С. М. Шкарлета, — пришел к выводу, что нарушений академической добродетели профессор С. М. Шкарлет не допускал. Кроме того, никакого решения по этому вопросу не приняло и Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, — говорится в сообщении. -. Решение Этического комитета, которое было принято на основании выводов двух иностранных экспертов, носит "рекомендательный характер", о чем четко написано в самом решении. Кстати, обвинения в плагиате звучали также в адрес Сергея Квита и Сергея Бабака — но это вовсе не означает, что указанные лица являются "плагиаторами".

Как резюмирует Захарин, все "кейсы против Шкарлета" можно использовать в качестве примеров в учебниках по дисциплине "Информационная война".

Напомним, политолог назвал причину истерики против Шкарлета.

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