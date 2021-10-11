Карасев о «взятке Любченко» на $5 млн: кадровое решение уже принято

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Станислав Молчанов
Новости в анонимных телеграмм-каналах не стоит воспринимать за чистую монету. Таким образом, легко превратить чиновника в “токсичного” для власти или намекнуть ему, что кадровое решение уже принято. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог Вадим Карасев, комментируя потенциальные кадровые перестановки в правительстве, передает УНН.
Алексей Любченко (фото из открытых источников)
Он напомнил, что вопрос кадровых ротаций, который обсуждали в кулуарах парламента и — с подачи правящего монобольшинства — в СМИ еще с конца июля, так и не закончился конкретным результатом.
Более того, по его словам, вполне вероятно, что даже масштабное переформатирование Кабмина не приведет к отставке премьера, который всех устраивает.
По его мнению, многим из министров, которые могут быть отставлены, есть что терять, в частности, различные схемы, куда уже давно интегрированы и родственники, и подконтрольный бизнес, и даже заинтересованные коллеги из других ведомств. "И многие, вероятно, будут готовы цепляться за такие кресла зубами, как бы политически некрасиво это не выглядело“,- добавил эксперт.
В качестве примера он привёл ситуацию вокруг Алексея Любченко. “Анонимные телеграмм-каналы, например, опубликовали недавно фото, похожее на скриншот переписки первого вице-премьера Любченко, где тот, якобы предлагает $5 млн за то, чтобы остаться в должности.
И получает ответ, что он стал „слишком токсичным“ для власти, поскольку причастен к воровству сотен миллионов из бюджета”, — написал политолог.
Карасев добавил, что такие вбросы не стоит принимать за чистую монету.
Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что первого вице-премьера Любченко могут уволить по итогам Трускавца.
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