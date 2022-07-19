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Какую должность может получить Венедиктова: СМИ узнали подробности

Появилась информация, что Ирина Венедиктова может стать после назначения послом Украины в Швейцарии

сегодня, 18:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Экс-генеральный  прокурор Ирина Венедиктова, возможно, будет продолжать собственную карьеру на дипломатической работе.

Какую должность может получить Венедиктова: СМИ узнали подробности

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Об этом сообщает РБК-Украина, обнародовав информацию информированного источника.

Ирина Венедиктова может стать после назначения послом Украины в Швейцарии.

Больше об увольнении Ирины Венедиктовой:

"Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой. 17 июля стало известно, что президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. О причинах увольнения Владимир Зеленский рассказал больше в своем вечернем обращении. Владимир Зеленский отметил, что сейчас огромный массив преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВР проголосовали за увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора. Верховная Рада 19 июля уволила Ирину Венедиктову с должности главы офиса генпрокурора. Решение поддержали 264 нардепа. Больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" — 198.

Кроме этого "Комментарии" разбирались, что скрывается за увольнением Баканова и Венедиктовой . По мнению руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича , второй важный момент связан с тем, что силовая вертикаль будет очень серьезно переформатирована, причем – в контексте усиления влияния Офиса президента (ОП). Врач права, адвокат Иван Либерман считает, что смена глав СБУ и ОГП указывает на то, что фактически установлено – немало представителей спецслужб, органов прокуратуры не отвечали и не соответствуют нормам законодательства.

 

 
 



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/stalo-izvestno-kakuyu-dolzhnost-poluchit-1658240398.html
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