Какую должность может получить Венедиктова: СМИ узнали подробности

Экс-генеральный прокурор Ирина Венедиктова, возможно, будет продолжать собственную карьеру на дипломатической работе.

Ирина Венедиктова (фото из открытых источников)

Об этом сообщает РБК-Украина, обнародовав информацию информированного источника.

Ирина Венедиктова может стать после назначения послом Украины в Швейцарии.

Больше об увольнении Ирины Венедиктовой:

"Комментарии" писали о том, что Зеленский объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой. 17 июля стало известно, что президент Украины отстранил от своих должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. О причинах увольнения Владимир Зеленский рассказал больше в своем вечернем обращении. Владимир Зеленский отметил, что сейчас огромный массив преступлений против основ национальной безопасности задают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям.

Также "Комментарии" писали о том, что в ВР проголосовали за увольнение Венедиктовой с должности генпрокурора. Верховная Рада 19 июля уволила Ирину Венедиктову с должности главы офиса генпрокурора. Решение поддержали 264 нардепа. Больше всего голосов за отставку Венедиктовой дала фракция "Слуга народа" — 198.

По мнению

руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игоря Рейтеровича

, второй важный момент связан с тем, что силовая вертикаль будет очень серьезно переформатирована, причем – в контексте усиления влияния Офиса президента (ОП).

Врач права, адвокат Иван Либерман считает, что смена глав СБУ и ОГП указывает на то, что фактически установлено – немало представителей спецслужб, органов прокуратуры не отвечали и не соответствуют нормам законодательства.

Кроме этого "Комментарии" разбирались, что скрывается за

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