Какие на самом деле потери Украины в войне: что значит новое заявление Данилова – почему оно появилось именно сейчас

Война в Украине продолжается и в информационном пространстве внезапно появилось скандальное интервью секретаря СНБО Алексея Данилова ЛигаБизнесИнформ, который публично заявил, что он не понимает, почему советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк стал голосом армии и позволяет делать важные заявления, которые вправе озвучивать только те люди, которые в этом разбираются. Почему именно сейчас появились подобные заявления Данилова? О чем они могут означать? В этих вопросах попытались разобраться вместе с экспертами.

Алексей Данилов. Фото: Офис президента

В условиях войны, когда чиновники друг впереди делают громкие заявления о потерях, это лишь вредит победе над врагом

Комментируя такие заявления, политический эксперт Валерий Клочок отмечает, что из ОПУ наружу начали вылезать междоусобицы-гнойники. Секретарь СНБО раскритиковал Михаила Подоляка и Давида Арахамию из-за заявлений о количестве погибших украинских военных.

"В условиях войны, когда чиновники друг впереди делают громкие заявления о потерях личного состава и военной техники ВСУ, это лишь вредит победе над врагом. Информационная политика – это архиважно всегда. Особенно сейчас", – отметил эксперт.

Валерий Клочок отметил, фактически Алексей Данилов заявил о том, что заявления некоторых чиновников относительно того, что Украина ежедневно теряет по 200-1000 воинов, не соответствуют действительности. Украинские политики, которые делают такие заявления, ведут себя безответственно – ни по каким соображениям жонглировать жизнями людей недопустимо.

"Можно предположить, что Данилова подвинули и тот начал мстить. Но здесь он прав, когда просит делать заявления более осмотрительно", – подчеркнул Валерий Клочок.

"Словесная диарея" различных советников главы ОП уже достала даже секретаря СНБО Данилова

В свою очередь, народный депутат 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко предполагает, что регулярная безответственная "словесная диарея" различных советников президентского завхоза уже получила даже секретаря СНБО Алексея Данилова. В интервью для Лига тот четко и содержательно дал нам понять, кто такой Подоляк.

"Спасибо, господин Данилов, но это мы и так знали и, более того, – говорили об этом. Но вот в чем парадокс. Если бы что-нибудь подобное написал, например, я, тот тут же пришла тьма людей в комменты, которые мне рассказали бы обо мне много интересного, а заодно о "рошен" и "медведчука". Но, когда об этом говорит секретарь СНБО, то в ответ с Банковой – удручающее молчание. Эй, положительные блоггеры! Спите? Ваше мнение о мнении Данилова о Подоляке очень ценно для нас. Ожидаем с нетерпением", – отметил эксперт.

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