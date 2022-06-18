Какие на самом деле потери Украины в войне: что значит новое заявление Данилова – почему оно появилось именно сейчас

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Кравцев Сергей
Война в Украине продолжается и в информационном пространстве внезапно появилось скандальное интервью секретаря СНБО Алексея Данилова ЛигаБизнесИнформ, который публично заявил, что он не понимает, почему советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк стал голосом армии и позволяет делать важные заявления, которые вправе озвучивать только те люди, которые в этом разбираются. Почему именно сейчас появились подобные заявления Данилова? О чем они могут означать? В этих вопросах попытались разобраться вместе с экспертами.
Алексей Данилов. Фото: Офис президента
Комментируя такие заявления, политический эксперт Валерий Клочок отмечает, что из ОПУ наружу начали вылезать междоусобицы-гнойники. Секретарь СНБО раскритиковал Михаила Подоляка и Давида Арахамию из-за заявлений о количестве погибших украинских военных.
Валерий Клочок отметил, фактически Алексей Данилов заявил о том, что заявления некоторых чиновников относительно того, что Украина ежедневно теряет по 200-1000 воинов, не соответствуют действительности. Украинские политики, которые делают такие заявления, ведут себя безответственно – ни по каким соображениям жонглировать жизнями людей недопустимо.
В свою очередь, народный депутат 8-го созыва Верховной Рады Александр Черненко предполагает, что регулярная безответственная "словесная диарея" различных советников президентского завхоза уже получила даже секретаря СНБО Алексея Данилова. В интервью для Лига тот четко и содержательно дал нам понять, кто такой Подоляк.
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Ігор
сегодня, 15:18
Справа в тому, що бажаючих воювати мільйони. Кілька мільйонів УПА-талібану мріяли мати привід помсти Імперії, і старий дурню - Путін, дав їм привід. Ще і 3000 доларів плата. Інші мріють, бо без роботи і заздрять бійцям ЗСУ, всі на нових, дорогих позашляховиках з блатними номерами. Треба позбавити корупцію з олігархами дешевої робочої сили - будемо здивовані, як швидко скінчиться війна. Просто відкрити кордони.